Američanki za lovoriko proti Avstralki in Kitajki

V finale US Opna se je v ženskih dvojicah uvrstila tudi ameriška najstnica Coco Gauff. Foto: Reuters

Znani sta finalistki letošnjega turnirja za grand slam v New Yorku v konkurenci ženskih dvojic. Za lovoriko odprtega prvenstva ZDA se bosta udarili izkušena avstralsko-kitajska kombinacija Samantha Stosur/Zhang Shuai z domačim parom Coco Gauff/Catherine McNally.

Avstralska veteranka Samantha Stosur je združila moči z izkušeno Kitajko Zhang Shuai. Štirinajsti nosilki sta v nocojšnjem polfinalu ugnali sedmi nosilki, čilsko-ameriško navezo Alexa Guarachi/Desirae Krawczyk s 6:2, 7:5.

Premierni finale grand slama sta si zagotovili domačinki Coco Gauff in Catherine McNally, 11. nosilki, ki sta napredovali v zadnji krog po predaji tekmic v prvem nizu pri izidu 6:6. Njuni tekmici v polfinalu sta bili peti nosilki iz Kanade in Brazilije Gabriele Dabrowski in Luise Stefani.

Stosurjeva je naslov v dvojicah na OP ZDA osvojila leta 2005, takrat v paru z Američanko Liso Raymond, s katero sta naslednje leto zmagali tudi na OP Francije. Avstralska veteranka je v paru z Zhangovo leta 2019 osvojila naslov na OP Avstralije.