Ne le Zidanškova, v četrtfinalu OP Francije tudi Klepačeva

Čehinja Barbora Krejčikova in Američanka Coco Gauff sta si danes zagotovili prva nastopa v četrtfinalu teniškega turnirja za grand slam. To jima je uspelo na odprtem prvenstvu Francije, kjer je za zgodovinski prvi četrtfinale v samostojni Sloveniji poskrbela tudi Tamara Zidanšek. V konkurenci dvojic si je nastop v četrtfinalu priigrala tudi Andreja Klepač.

V večernem delu bosta na osrednje igrišče stopili Iga Swiatek, lanska zmagovalka pariškega turnirja, in komaj 18-letna Marta Kostyuk, ki je na lestvici WTA uvrščena na 81. mesto. Letos je iz tekmovanja izpadla že cela vrsta nosilk, a Poljakinjo, ki do zdaj še ni oddala niza, to sploh ne zanima. Zaveda se, da je veliko kakovostnih igralk, zato ničesar ne prepušča naključju.

Iga Swiatek ima svoj ritual, in sicer pred vsakim dvobojem posluša glasbo. Lani je bila to pesem "Welcome to the Jungle" skupine Guns N’ Roses, letos pa se v njenih slušalkah vrtijo Led Zeppelini.

Krejčikova nadigrala Američanko

Čehinja Barbora Krejčikova je v osmini finala po dveh nizih s 6:2, 6:0 premagala Američanko Sloane Stephens, finalistko OP ZDA iz leta 2018. Za Čehinjo, 33. igralko sveta, je to deveta zaporedna zmaga, potem ko je pred prihodom v Pariz v Strasbourgu prišla do prve turnirske zmage med posameznicami.

Barbora Krejčikova je poskrbela za največji uspeh kariere. Foto: Reuters

Krejčikova, ki je v preteklosti med dvojicami že osvojila Roland Garros, se bo v četrtfinalu pomerila s 17-letno Coco Gauff. Američanka si je prvi četrtfinale na turnirju velike četverice priborila po zmagi s 6:3 in 6:1 proti Tunizijki Ons Jabeur.

V nedeljo si je prvi četrtfinalni nastop na grand slamu priigrala tudi Zidanškova, ki se bo v torek za polfinalno vstopnico pomerila s Španko Paulo Badosa, 35. igralko sveta.

Klepačeva v četrtfinalu Andreja Klepač se bo v četrtfinalu pomerila s poljsko-ameriško dvojico. Foto: Guliverimage Slovensko-hrvaška teniška naveza Andreja Klepač/Darija Jurak je v osmini finala Roland Garrosa po dveh nizih in dveh urah igre s 4:6, 6:3 in 6:1 premagala tajvansko navezo Hao-Ching Chan/Latisha Chan. Slovanka in Hrvatica, 11. nosilki, sta po izgubljenem prvem nizu v nadaljevanju dvignili igro in šestima nosilkama s Tajvana prepustili samo še štiri igre. V četrtfinalu se bosta Klepačeva in Jurakova pomerili s poljsko-ameriško dvojico Iga Swiatek/Bethanie Mattek-Sands.