Mlada Rusinja je slabo začela, nato pa ...

Po zmagi na turnirjih WTA 1000 v Dubaju in Indian Wells ter četrtfinalih v Madridu in Rimu, je Mira Andrejeva proti Španki Cristini Bucsa dosegla svojo že 28. zmago v sezoni. Igralki sta prvič igrali med seboj in Bucsa je bolje začela začela dvoboj, ko je hitro povedla s 3:0 in pokazala svojo izjemno igro na mreži.

V nadaljevanju dvoboja je Andrejeva, sicer šesta nosilka turnirja, pokazala boljši igro in sledil je preobrat. Na koncu je slavila z izidom 6:4 in 6:3.

V torek je med drugim na delu Američanka Jessica Pegula, tretja nosilka turnirja, ki bo igrala proti Romunki Anci Todoni.

OP Francije, WTA, 3. dan



1. krog:

Mira Andrejeva (Rus/6) - Cristina Bucsa (Špa) 6:4, 6:3;

Marketa Vondrousova (Češ) - Oksana Selehmetjeva (Rus) 6:4, 6:4;

Viktorija Azarenka (Blr) - Yanina Wickmayer (Bel) 6:0, 6:0;

Sofia Kenin (ZDA/31) - Varvara Gracheva (Fra) 6:3, 6:1;

Hailey Baptiste ZDA) - Beatriz Haddad Maia (Bra/23) 4:6, 6:3, 6:1;

Nao Hibino (Jap) - Moyuka Uchijima (Jap) 6:1, 7:5.