Jabeur gladko v četrtfinale, lahko delo tudi za Swiatek?

Na teniškem OP Francije ženske igrajo dvoboje osmine finala. Na delu bo tudi dominantna Iga Swiatek, ki se je do zdaj poigravala z nasprotnicami. Po dobri uri igre je s 6:3 in 6:1 Ons Jabeur premagala Bernardo Pero. V četrtfinale je v ponedeljek popoldne napredovala tudi Beatriz Haddad Maia.

Iga Swiatek, trenutno prva igralka sveta, letos v Parizu skoraj bolj dominantna ne bi mogla biti, potem ko je v tretjem krogu premagala Kitajko Xinyu Wang s 6:0, 6:0. Pred tem ni bilo dvoboja, ko Poljakinja ne bi vsaj enega niza dobila s 6:0. Tokrat bo njena nasprotnica Ukrajinka Lesia Curenko, ki je v tretjem krogu izločila Kanadčanko Bianco Andreescu.

Igralki sta do zdaj igrali dva medsebojna dvoboja in oba je brez težav dobila Iga Swiatek. Ta je tudi priznala, da se v Parizu vsak dan počuti bolje. Kakšne možnosti proti njej ima trenutno 66. igralka sveta?

Na osrednje igrišče bosta stopili tudi Coco Gauff in Anna Karolina Schmiedlova, ki se bosta udarili drugič v karieri. Prvi dvoboj je lani na turnirju v Madridu dobila šele 19-letna Američanka. Gauffova se je lani uvrstila v finale tega turnirja, medtem ko Slovakinja lovi svoj prvi četrtfinale na OP Francije. Do zdaj se je najdlje prebila do tretjega kroga pariškega turnirja.



OP Francije, WTA:



Osmina finala

Ons Jabeur (Tun/7) - Bernarda Pera (ZDA) 6:3, 6:1

Beatriz Haddad Maia (Bra/14) - Sara Sorribes Tormo (Špa) 6:7, 6:3, 7:5



Anna Karolina Schmiedlova (SVK) – Coco Gauff (ZDA, 6)

Iga Swiatek (POL) – Lesia Tsurenko (UKR)

