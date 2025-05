V živo: ZDA ali Švica? Kdo bo svetovni hokejski kralj?

Za naslov svetovnih prvakov se bodo v nedeljo zvečer udarili Američani in Švicarji. Američani so na samostojnem SP osvojili le eno zlato odličje, in sicer leta 1933. Leta 1960 so bili na olimpijskih igrah v Squaw Valleyju prav tako zlati, olimpijske igre pa so štele tudi za svetovno prvenstvo.

Na drugi strani pa bodo Švicarji že petič igrali v finalu in poskušali končati srebrni urok, ki se je nadaljeval tudi lani, ko so v finalu v Pragi izgubili s Čehi. Švicarji bodo prihodnje leto tudi gostitelji svetovnega prvenstva.

Švedom bronasta kolajna na domačem prvenstvu

Švedi so osvojili bron. Foto: Reuters Švedska je ponovila lanski dosežek iz Prage, ko je prav tako končala na tretjem mestu. A letošnji dosežek je zanjo razočaranje, saj so gostitelji pričakovali veliki finale, ki pa se jim je izmuznil po polfinalnem porazu z ZDA. V obračunu za bron niso imeli veliko težav. Potem ko so strli do 25. minute še trdno dansko obrambo, so skandinavskim tekmecem do konca nasuli šest golov.

Mikael Backlund in Marcus Johansson sta zadela po dvakrat, po en gol sta dodala Lucas Raymond in Mika Zibanejad. Danci, ki so sicer bili v podrejenem položaju (streli 37-18), so imeli priložnost za morebitno približanje takoj na začetku drugega dela, a so jim prvi gol razveljavili zaradi oviranja vratarja Samuela Erssona. Prvega veljavnega so tako dosegli šele v 44. minuti z igralcem več, ko so znižali na 1:4, še enega nato tri minute pozneje, zadela sta Nick Olesen in Nikolaj Ehlers. A švedski odgovor je bil hiter in ob domačem "power playu" v 49. minuti je bilo 5:2, kar je pomenilo dokončno predajo Danske.

Prihodnje leto tudi s Slovenci v Švici

Prihodnje prvenstvo bo zaradi olimpijskih iger potekalo nekoliko kasneje, med 15. in 31. majem bosta gostitelja Zürich in Fribourg. Na tem prvenstvu bodo igrali tudi slovenski hokejisti, ki se jim je po dveh desetletjih uspelo obdržati med elito.

SP v hokeju, finale in tekma za 3. mesto:

Nedelja, 25. maj:

