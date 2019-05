V živo: Hercogova izenačila uspeh kariere, napredovali tudi Klepačeva in Srebotnikova

Slovenska teniška igralka Polona Hercog se je na odprtem prvenstvu Francije prebila med 32 najboljših. V drugem krogu je po treh napornih nizih, ki so trajali kar 134 minut, izločila Američanko Jennifer Brady (6:3, 6:7 in 6:4). S tem je Štajerka izenačila najboljši rezultat na največjih štirih turnirjih na svetu. V tretjem krogu bo prekrižala lopar s sedmo nosilko Sloane Stephens. Uvodni krog med dvojicami sta uspešno preskočili Katarina Srebotnik in Andreja Klepač.

Slovenski tenis je letos v Parizu pozdravil rekordno udeležbo. V prvem krogu je v obeh konkurencah nastopilo kar šest slovenskih predstavnikov in predstavnic, edina, ki je preskočila uvodno oviro, pa je bila najbolj izkušena Polona Hercog. Štajerka, 71. igralka sveta, je po maratonskem dvoboju ugnala postavljeno tekmico iz Belorusije, 32. nosilko Aliaksandro Sasnovič, v drugem krogu pa je po podobnem scenariju, srečanje je trajalo kar 134 minut, odpravila še Američanko Jennifer Brady, ki na svetovni jakostni lestvici zaseda 80. mesto.

"Današnja zmaga je le še pika na i za letošnjo peščeno sezono. Lahko rečem, da sem zelo zadovoljna, da sem znova v tretjem krogu grand slama. Mislim, da sem zasluženo tukaj, kjer sem. Danes sem se borila tudi takrat, ko so bili težki trenutki. Verjela sem vase in uspelo mi je zbrati dovolj poguma za agresivno igro," je dejala presrečna zmagovalka dvoboja na igrišču številka 12.

V uvodnem nizu je 28-letna Hercogova kar dvakrat vzela igro na začeten udarec tekmici in zmagala s 6:3. V nadaljevanju je bila sprva v boljšem položaju Američanka. Povedla je z 2:0, a se Mariborčanka ni predala in izsilila podaljšano igro, pred tem pa pri vodstvu s 5:4 že zapravila uvodno zaključno žogico za zmago.

Hercogova je letos osvojila WTA turnir v Luganu. Foto: Guliver/Getty Images

V podaljšani igri je kazalo bolje Bradyjevi, ki je povedla s 5:2, a se je Slovenka vrnila v igro in imela pri 7:6 in 8:7 novo priložnost za zmago. Tudi tokrat ji ni uspelo, Američanka, ki je letos zaigrala v finalu bogatega turnirja v Indian Wellsu, pa je po pravcati drami dobila podaljšano igro z 10:8 ter poskrbela, da je o zmagovalki dvoboja odločal tretji niz.

"V večini trenutkov sem bila superiorna. Ko sem igrala svojo igro, je bilo jasno, da sem boljša igralka na terenu. Seveda pa je nasprotnica izkoristila, če sem ji dala priložnost, in v tistih nekaj trenutkih, ko nisem izkoristila kratkih žog in svojih priložnosti, se je to tudi izkazalo. A sem ohranila mirno glavo in verjela do konca, da bom dobila ta dvoboj," je Hercogova, zmagovalka letošnjega turnirja WTA v Luganu, opisala potek boja.

Veseli se obračuna s sedmo nosilko

V tretjem krogu jo čaka sedma nosilka Sloane Stephens. Slovenka se jo ne boji. Foto: Guliver/Getty Images V tretjem nizu je pokazala mojstrstvo, ga dobila s 6:4 in se prebila med 32 najboljših. V šestnajstini finala jo čaka sedma nosilka Američanka Sloane Stephens, s tem pa je ponovila največji uspeh v Roland Garrosu iz leta 2010. "Dvoboja se zelo veselim. To bo dobra tekma. Počutim se dobro, sem zelo motivirana. Imam še enkrat več priložnost, da se dokažem in na teh velikih turnirjih pokažem tisto, kar znam," komaj čaka na novo preizkušnjo.

Na turnirjih grand slam se je v tretji krog poleg Pariza zavihtela le še leta 2017 v Wimbledonu, tako da letos v francoskem velemestu piše zgodovino. Še drugič v karieri je premagala Bradyjevo. Prvič je bila od nje boljša leta 2016 v Riu de Janeiru.

Srebotnikova in Klepačeva poskrbeli za popoln slovenski dan

Srebotnikova, ki v dvojicah sodeluje z Američanko Raquel Atawo, je s 7:6 (10) in 7:5 strla odpor Švicarke Viktorije Golubic in Čehinje Karoline Mučove. Klepačeva je s Čehinjo Lucie Hradecko s 6:4 in 6:2 odpravila Japonko Nao Hibino in Čehinjo Renato Voračevo.

