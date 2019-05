Prva igralka sveta preživela "kravato", poslovila tudi Jakupovićeva

Slovenska teniška igralka Dalila Jakupovič je v prvem krogu odprtega prvenstva Francije v Parizu izgubila proti Japonki Kurumi Nara s 5:7, 7:5 in 3:6. Med šestimi slovenskimi predstavniki v konkurenci posameznikov in posameznic se je tako v drugi krog prebila le Polona Hercog.

Dalila Jakupović, ki je na lestvici WTA na 105. mestu, je proti 238. igralki sveta Nari danes izgubila tretji niz, potem ko sta bili igralki včeraj zaradi pomanjkanja svetlobe prisiljeni prekiniti dvoboj pri izenačenju v nizih.

Jakupovičevi je ob nadaljevanju dvoboja sprva kazalo bolje, v tretji igri je nasprotnici odvzela servis in v naslednji na svoj servis vodstvo povečala na 3:1. A Japonka je zatem našla višjo prestavo, začela igrati bolj napadalno s pogostimi prihodi na mrežo, Jakupovičeva pa nato ni imela pravega odgovora.

Naslednjih pet iger je pripadlo Japonki, ki se bo v drugem krogu pomerila z zmagovalko 23 turnirjev za grand slam Američanko Sereno Williams.

Jakupovičeva in Nara sta bili včeraj zelo izenačeni, prva dva niza sta si razdelili z enakim izidom 7:5, pri čemer je nekoliko večjo pobudo kazala Slovenka, ki je zaključevala več točk, a ob tem tudi delal več neizsiljenih napak. Danes pa se je to razmerje prevesilo v prid Japonke.

Ostala je samo še Polona Hercog

Od šestih slovenskih predstavnikov v konkurenci posameznikov in posameznic po porazu Jakupovičeve ostaja le Polona Hercog, ki je v prvem krogu s 4:6, 6:2 in 8:6 premagala 32. nosilko, Belorusinjo Aliaksandro Sasnovič. V 2. krogu Mariborčanko čaka Američanka Jennifer Brady.

Včeraj pa so se od drugega grand slama sezone poslovili debitantka na največjih turnirjih Kaja Juvan, ki je morala priznati premoč Romunki Sorani Cirstea s 5:7, 6:4, 5:7, Tamara Zidanšek, ki je izgubila proti Belgijki Elise Mertens s 6:4, 3:6 in 2:6 in Aljaž Bedene, ki je izgubil proti Hrvatu Borni Ćoriću z 1:6, 7:6 (4), 4:6 in 4:6.

V konkurenci ostaja le še Polona Hercog. Foto: Gulliver/Getty Images

Prva igralka sveta se je mučila

Najboljša teniška igralka sveta Japonka Naomi Osaka je tretji dan OP Francije preživela katastrofalen začetek, v katerem je izgubila prvih devet iger, na poti do uvrstitve v drugi krog.

Enaindvajsetletna Osaka ne bi mogla slabše začeti naskoka na tretji zaporedni naslov na grand slamih. V prvem nizu proti Slovakinji Anni Karolini Schmiedlovi, ki je trajal le 20 minut, ji ni uspelo osvojiti niti igre, v drugem pa je zaostajala že z 0:3.

A ravno, ko so se gledalci že resno spraševali, ali bodo videli eno večjih presenečenj v ženski konkurenci v Parizu, odkar je Nemka Angelique Kerber kot prva nosilka izgubila uvodni dvoboj pred dvema letoma, se je Osaka prebudila. V drugem nizu ji je proti 90. igralki sveta uspelo izsiliti podaljšano igro, ki jo je tudi dobila, v tretjem pa je zatem izkoristila pridobljeno psihološko prednost za zmago s 0:6, 7:6 (4), 6:1.

Končna bilanca neprepričljive Osake: dve uri na igrišču, 10 asov, 36 zaključenih točk in 38 neizsiljenih napak, od tega 34 neizsiljenih napak v prvih dveh nizih.

Bolj prepričljivo, a tudi ne brez težav, je v drugi krog napredovala tretja nosilka, Romunka Simona Halep. Ta je proti Avstralki Ajli Tomljanovic izgubila drugi niz, a v prvem in tretjem bila prepričljivo boljša za zmago s 6:2, 3:6, 6:1.

WTA