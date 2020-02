Čehinja in Hrvat do naslova med mešanimi dvojicam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Barbora Krejčikova in Nikola Mektić sta zmagovalca v mešanih dvojicah. Foto: Reuters

Čehinja Barbora Krejčikova in Hrvat Nikola Mektić sta zmagovalca v konkurenci mešanih dvojic na teniškem odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. V finalu sta za svoj prvi skupni naslov s 5:7, 6:2 in 10:1 v podaljšani igri zadnjega niza ugnala Američanko Bethanie Mattek-Sands in Britanca Jamieja Murrayja.