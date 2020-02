Mlada Američanka je velika zmagovalka OP Avstralije #video

Zmagovalka letošnjega OP Avstralije je Sofia Kenin, potem ko je v velikem finalu premagala Garbine Muguruza z izidom 4:6, 6:2 in 6:2. Španka in Američanka sta prikazali izjemen tenis. Za šele 21-letno Keninovo je to prva zmaga na turnirjih za grand slam.

Maiden Slam Moment!@SofiaKenin captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the #AusOpen women’s singles 🏆#AO2020 pic.twitter.com/HU8mijCbTh — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020

Foto: Gulliver/Getty Images

"To je moj prvi govor in potrudila se bom. Čestitke Garbine. Mislim, da bova imeli še veliko takšnih dvobojev. Moje sanje so se uresničile. Če imate sanje, vztrajajte in uresničile se vam bodo. Rada imam ta turnir in velik privilegij je biti tukaj. Veselim se že turnirja prihodnje leto. Hvala tudi občinstvu. Rada vas imam z dna srca. Preživela sem svojih najlepših 14 dni," je takoj po zmagi povedala nova zmagovalka Melbourna.

Prvi niz je trajal skoraj eno uro

Prvi niz je trajal kar 58 minut, ta pa se je končal v korist Garbine Muguruza. Španki je uspel "break" že v tretji igri prvega niza. To prednost je držala vse do osme igre, ko je naredila nekaj nepotrebnih napak in izgubila igro na svoj servis. Sofia Kenin je s tem izenačila na 4:4. Ko je kazalo, da bomo gledali izenačen prvi niz, je Muguruza že v naslednji igri nasprotnici vzela servis nazaj in povedla s 5:4. V naslednji igri je dobila igro na svoj servis in povedla z 1:0 v nizih.

Sofia Kenin je najmlajša zmagovalka po letu 2008, ko je zmagala takrat 20-letna Marija Šarapova. Foto: Gulliver/Getty Images

Drugi niz po notah 21-letne Američanke

Drugi niz se je odvijal povsem po notah Sofie Kenin. Petnajsta igralka sveta je "udarila" že v četrti igri, ko ji je uspelo odvzeti igro na servis nasprotnice in povedla s 3:1. Keninova ni popuščala tudi v nadaljevanju. Uspel ji je "break" še v osmi igri in s tem drugi niz dobila s 6:2. Ta je trajal 33 minut.

Foto: Gulliver/Getty Images

V tretjem nizu je postalo napeto v peti igri pri izidu 2:2, ko je Muguruza na servis nasprotnice povedla z 0:40. Keninova se je s svojo borbenostjo uspela izvleči iz težav in povedla s 3:2. V naslednji igri pa je že povedla s 4:2. Mugurza je delala spet veliko napak, kar je znala mlada Američanka izkoristiti. V naslednji igri je Keninova potrdila "break" in imela vodstvo 5:2. V osmi igri je nato izkoristila drugo zaključno žogico in zmagala. Muguruzo so v dvoboju veliko stale dvojne napake. Tudi dvoboj se je končal z dvojno napako Španke, v celem dvoboju pa jih je naredila kar osem. Dvoboj se je končal po dveh urah in petih minutah.