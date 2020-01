Znani prvi polfinalistki Melbourna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Enaindvajsetletna Keninova, ki je v Melbournu na svoji poti izločila tudi rojakinjo Coco Gauff, je tako v četrtfinalu končala tudi pohod Jabeurjeve. Slednja je sicer odigrala dvoboj s 34 winnerji, a naredila še več, kar 36, neizsiljenih napak, ki so 25-letno Tunizijko, sicer 78. igralko z lestvice WTA, drago stale.

V Moskvi rojena Keninova je po dvoboju dejala, da je izjemno navdušena nad prebojem v polfinale.

"Tekma je bila zelo težka. A k sreči sem pravočasno našla ritem in zaigrala bolje kot na uvodu, odločilen trenutek dvoboja je bil, da sem pri zaostanku z 2:3 v drugem nizu zadržala svoj servis. Po tem mi je bolje steklo," je povedala Keninova, ki se je s starši kot dojenčica preselila v ZDA v iskanju boljšega življenja, v žepu pa je družina imela le nekaj sto dolarjev.

Foto: Reuters

Bartyjeva premagala dvakratno Wimbledonsko zmagovalko

V polfinalu se bo pomerila z Bartyjevo, ki je v drugem četrtfinalu s 7:6 (6) in 6:2 premagala dvakratno Wimbledonsko zmagovalko Kvitovo in se prvič v karieri prebila v polfinale domačega grand slama.

Triindvajsetletna Avstralka, ki je lani v Roland Garrosu osvojila prvi grand slam, se je tako Čehinji oddolžila za lanski poraz v četrtfinalu Melbourna.

"Zelo rada igram proti Petri. Proti njej vedno prikažem svojo najboljšo igro. In nikoli proti njej zares ne zmagaš, dokler ne odigraš zadnje točke. Res je neverjetno tekmovalna v dobrem smislu besede," je po zmagi dejala prva igralka sveta in dodala: "Nikoli ne odneha, ves čas napada in osredotočen moraš biti na vsako točko posebej."