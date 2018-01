V živo: nemški as šokiran in izžvižgan, Đokoviću se smeji

OP Avstralije, 6. dan (ATP)

Izmed dveh velikanov je prvi na igrišče stopil Novak Đoković, na nasprotni strani pa mu stoji Albert Ramos Vinolas. V dvoboju je favorit Srb, ki je Španca premagal na vseh štirih medsebojnih dvobojih.

Zadnja bosta na osrednje igrišče stopila Roger Federer in Francoz Richard Gasquet. Švicar je tudi letos v Avstralijo prišel v izvrstni formi, potem ko je prva dva dvoboja dobil brez izgubljenega niza. To bo zanju že 20. medsebojni dvoboj.

Peti nosilec, Avstrijec Dominic Thiem, ki se je konec leta 2017 v nogometni opremi mudil v Sloveniji, je v tretjem krogu brez težav odpravil Francoza Adriana Mannarina. V osmino finala so se uvrstili še Američan Tennys Sandgren (v 2. krogu je izločil Švicarja Stana Wawrinko), Italijan Fabio Fognini in nepostavljeni slovenski sosed Marton Fucsovics, 80. igralec na svetu, ki je poskrbel za odmeven uspeh madžarskega moškega tenisa.

Zgodovinski podvig Južnokorejca

Za največje presenečenje je poskrbel Hyeon Chung. V petih nizih je izločil četrtega nosilca Alexandra Zvereva in se vpisal v zgodovino OP Avstralije. Postal je prvi Južnokorejec, ki se je v Melbournu uvrstil med 16 najboljših. Mladi Nemec, ki pri 20 letih zaseda četrto mesto na svetovni jakostni lestvici, je v zadnjih dveh nizih dobil le tri igre.

Južnokorejec Hyeon Chung je presenetil četrtega nosilca. Foto: Reuters

Najslabše mu je šlo v zadnjem, petem, ko je dobil le pet točk, Azijec pa mu je zavezal kravato (6:0) in se veselil največjega uspeha na avstralskih tleh. Občinstvo je Nemcu, ki se je med dvobojem zapletel v spor s sodnikom, saj je zahteval, da se na osrednjem igrišču Rod Laver Arena prižgejo reflektorji (čeprav je bilo po avstralskem času še popoldne). Pozneje so mu ugodili željo, a to mlademu zvezdniku ni pomagalo. Nezadovoljen z igro je razbil lopar, gledalci pa so mu namenili glasne žvižge.