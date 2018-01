V živo: Italijan zlomil hrvaškega orjaka, Nadal že melje Bosanca

OP Avstralije, 5. dan (ATP)

Peti dan OP Avstralije je namenjen obračunom 3. kroga. Na delu bo je prvi igralec sveta Rafael Nadal, ki se meril z Damirjem Džumhurjem iz Bosne in Hercegovine. Napredovanje so si že priigrala Britanec Kyle Edmund in Španec Pablo Carreno Busta.