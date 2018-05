Đoković je priznal svoje določene napake iz preteklosti #video

Prvi dan turnirja serije masters je Novak Đoković zlahka odpravil Aleksandra Dolgopolova. Čeprav Ukrajinec ni bil ravno težek nasprotnik, je bil Đoković zadovoljen s svojo igro, zato so bile tudi njegove izjave veliko bolj samozavestne. Kot pravijo, je srbski zvezdnik na treningih bolj sproščen in se zna pozabavati na svoj račun in na račun drugih.

Novak Đoković je v ponedeljek brez težav odpravil Aleksandra Dolgopolova, saj je Ukrajincu oddal le štiri igre, dvoboj pa se je končal v manj kot eni uri, natančneje v 56 minutah. Podobno je bilo že na nekaterih predhodnih turnirjih, vendar je v nadaljevanju pogorel. Za to je kriv tudi sam, saj je v zadnjem obdobju veliko menjal svojo trenersko ekipo. Od Marijana Vajde do Borisa Beckerja in Andrea Agassija in nazaj do Vajde. Slovak ga je namreč spravil v svetovni teniški vrh.

V dvoboju z Dolgopolovom je Novak Đoković pokazal nekaj lepih potez.

Another day, another gang of return winners for Djokovic. #RomeMasters pic.twitter.com/fjQGJUiRXI — Tennis Nerd Podcast (@TennisNerdPod) May 14, 2018

Đoković si sam ustvarja prevelik pritisk

"Jasno je, da sem preveč menjal ekipo, kar je gotovo vplivalo na mojo igro in samozavest. Zdaj sem veliko bolj miren, ko sem z Vajdo in Gebhardom," je odkrito priznal nekdanji prvi igralec sveta in dodal: "Res je, v zadnjem času si ustvarjam prevelik pritisk, ker sem si postavil previsoke cilje. Zdaj pa jaz in vsi drugi pričakujemo, da bom tako igral. Sam sebi moram priznati, da sem trenutno na tej ravni, in moram nadaljevati trdo delo, da dvignem svojo formo."

Srb v svoji igri vidi napredek. Foto: Guliver/Getty Images

Za Novaka je turnir v Rimu zelo pomemben, saj od lani brani veliko število točk, ko se je uvrstil v finale. Novak brani 600 točk in če bi se tudi tokrat kmalu poslovil s turnirja, bi lahko na lestvici ATP padel še nižje. Trenutno je uvrščen na 18. mesto, kar se mu ni zgodilo že od oktobra leta 2006.

Pričakuje zmago na vsakem dvoboju

Novak je po dvoboju z Dolgopolovom priznal, da v svoji igri vidi dobre znake in da si želi, da bi najboljšo formo našel na največjem teniškem turnirju na pesku. "Želim si, da bi bil na OP Francije v najboljši formi. V svoji igri vidim znake, ki me navdajajo z optimizmom. Ko pridem na igrišče, pričakujem, da zmagam na vsakem dvoboju. Čutim, da vsak dan napredujem," je sklenil 30-letni Beograjčan, ki se bo v drugem krogu pomeril z enim izmed kvalifikantov.

Sproščenost pred treningom

Tisti, ki Noleta dobro poznajo, pravijo, da se njegova dodatna sproščenost vidi tudi na treningih. Tako je bilo tudi nekaj ur pred uvodnim dvobojem v Rimu, kjer je vzdrževalcu igrišča iz rok vzel metlo in tudi sam počistil servisno črto.