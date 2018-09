Obnašanje Serene Williams še vedno buri duhove, bo šlo res tako daleč?!

Več teniških sodnikov naj bi po dogajanju v ženskem finalu odprtega prvenstva ZDA resno razmišljali o bojkotu dvobojev Serene Williams. Kot poroča britanski The Times, so sodniki nezadovoljni, ker organizatorji turnirja v New Yorku niso podprli glavnega sodnika po verbalnem napadu s strani ameriške igralke.

V svetu tenisa še vedno močno odmeva obnašanje Williamsove, ki je v drugem nizu po opominu portugalskega sodnika Carlosa Ramosa zaradi nedovoljene pomoči trenerja izgubila živce. Zato si je prislužila še dva opomina, saj je po izgubljeni igri na svoj servis pri 3:4 prvo zlomila lopar, zatem pa je sodnika zaradi njegove odločitve, da sankcionira nedovoljeno pomoč trenerja, zmerjala z lažnivcem in tatom.

Pri tretjem opominu je Američanka avtomatično izgubila igro, njeno obnašanje v zaključku dvoboja pa je skoraj popolnoma zasenčilo zmago njene nasprotnice, 20-letne Japonke Naomi Osaka. Ta je z osvojitvijo prvega naslov na turnirjih velike četverice potrdila status vzhajajoče zvezde ženskega tenisa, Williamsovi pa tako preprečila osvojitev 24. naslova za grand slam.

Ameriška zvezdnica je znana po prepiranju s sodniki. Foto: Reuters

Nekateri so ji po finalu celo pritrjevali

Po koncu finala se organizatorji sprva niso jasno postavili na stran Ramosa, nekateri so celo pritrjevali Williamsovi, da je šlo za prikriti seksizem, zaradi česar je po poročanju The Timesa zdaj nezadovoljnih vse več sodnikov. Neimenovani sodnik je za časnik dejal, da v sodniških vrstah vse bolj prevladuje mnenje, da USTA v številnih primerih, tudi v Ramosovem, v New Yorku ni ustrezno zaščitila sodnikov.

Kot piše časnik, se sodniki zdaj pogovarjajo o načinih za zaščito svojega poklica. Med možnimi ukrepi naj bi resno razmišljali o možnosti, da bi zavračali dodelitev tekem, na katerih nastopa Williamsova, vse dokler se Američanka Ramosu ne opraviči.

Podporo Portugalcu je sicer izrekla Mednarodna teniška zveza (ITF), ki je v izjavi v ponedeljek ocenila, da so bile njegove odločitve "skladne s pravili, kar potrjuje tudi dejstvo, da so organizatorji Williamsovo finančno kaznovali za vse tri kršitve". Williamsovi so naložili kazen 17.000 dolarjev.

Direktor WTA prepričan, da bi ob moškem ravnal drugače

S takšno oceno Carlosovega dela pa se ni strinjal direktor svetovnega ženskega teniškega združenja WTA Steve Simon, ki po finalu dejal, da bi Portugalec ravnal drugače, če bi mu nasproti stal moški igralec. Podobno je v svojih izjavah ocenila tudi direktorica USTA Katrina Adams, ko je dejala, da moški teniški igralci "pogosto nadlegujejo sodnike med odmori, pa se nič ne zgodi".

Drugačnega mnenja pa je legenda ženskega tenisa in velika borka za enakopravnost med spoloma Martina Navratilova, ki je za New York Times zapisala, da četudi obstajajo razlike med sodniško obravnavo moških in žensk na teniških igriščih, to nikakor ne opravičuje obnašanje Williamsove v finalu.

"Ni pametno, da v takšnih razpravah začnemo uporabljati standard, 'če je moškim to dovoljeno, potem bi moralo biti tudi ženskam'," je ocenila Navratilova. Williamsova bi se morala ravnati po tem, kar "je prav za dobrobit tenisa in izražanja spoštovanja nasprotniku", njeno ravnanje pa ni bilo temu primerno in nikakor ne sodi na teniška igrišča, je ocenila 61-letna Navratilova.

Američanka je zmagovalka kar 23 turnirjev za grand slam. Foto: Reuters

Karikatura, ki buri duhove

Poleg odzivov na dogajanje na igriščih Flushing Meadowsa pa je v preteklih dneh veliko prahu v medijih in na družbenih omrežjih dvignila tudi karikatura, objavljena v avstralskem tabloidu Herald Sun. Ta prikazuje histerično Williamsovo, ki skače po svojem loparju, medtem ko glavni sodnik njeni nasprotnici namiguje, da bi bilo za vse bolje, če bi Williamsovi pustila zmagati.

Karikaturo so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa številni uporabniki družbenih omrežij označili za seksistično in rasistično, saj nasprotnico Williamsove prikazuje kot belko. Obtožbe je zanikal avtor karikature Mark Knight, ki je dejal, da je preprosto šlo za prikaz "otroškega izpada" Williamsove na igrišču.

Sporna karikatura: