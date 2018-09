Prepričana je, da je bila Williamsova upravičeno kaznovana #video

Obnašanje teniške igralke Serene Williams v finalu OP ZDA še vedno buri duhove. Zdaj so se oglasili pri Mednarodni teniški zvezi (ITF), kjer so se postavili na stran glavnega sodnika. Do Američanke je bila kritična tudi legendarna Martina Navratilova.

V ženskem finalu OP ZDA se je na igrišču odvijala drama, potem ko se je Serena Williams sprla z glavnim sodnikom Carlosom Ramosom. Portugalski sodnik jo je najprej opozoril, ko je s tribun dobivala navodila svojega trenerja, drugo opozorilo je dobila, ker se je znesla nad svojim loparjem in ji je po pravilih odvzel točko … To je Američanko tako razjezilo, da je od sodnika zahtevala opravičilo ter ga označila za lažnivca in kradljivca. Po tistem ji je Ramos dal še tretjo opozorilo in posledično vzel igro.

Izbruh Serene Williams:

Že v nedeljo se je na to odzval Novak Đoković, ki se ni želel opredeljevati ne na eno ne na drugo stran. Veliko bolj neposredna je bila legendarna teniška igralka Martina Navratilova, prav tako pa se je na sodnikovo stran postavila Mednarodna teniška zveza (ITF).

Martina Navratilova Foto: Guliver/Getty Images

Serena Williams je sodnika obsodila seksizma. "Nikoli ni prisodil kazni moškemu, ki mu je rekel kradljivec," je med dvobojem vrelo iz Williamsove. Navratilova je med drugim dejala, da je s temi besedami zgrešila bistvo in da ni bila ravno najboljši zgled mladim.

"Velikokrat se je zgodilo, da sem želela svoj lopar zlomiti na tisoč kosov, potem sem pomislila na otroke, ki me gledajo, in sem lopar raje držala v rokah. Če bi se jaz tako obnašala na teniškem igrišču, bi lahko pričakovala kazni, kot jih je Serena. Vse bi se moralo končati, ko so ji odvzeli točko, vendar Serena ni mogla odnehati," je povedala 18-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam.

"Odločitve gospoda Ramosa so bile v skladu s pravili." Foto: Guliver/Getty Images

Ramos je eden najbolj spoštovanih sodnikov

V ponedeljek zvečer se je glede tega primera opredelil ITF, kjer so prepričani, da je sodnik Carlos Ramos deloval v skladu pravili.

"Carlos Ramos je eden najbolj izkušenih in spoštovanih sodnikov v tenisu. Odločitve gospoda Ramosa so bile v skladu s pravili in to so potrdili tudi organizatorji OP ZDA, ki so Sereno Williams finančno kaznovali. Razumljivo je, da tako pomemben primer izzove razpravo, ampak ob tem je treba vedeti, da je Ramos ravnal v skladu s pravili, se obnašal profesionalno in z veliko integritete."