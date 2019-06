Novak Đoković se je do sem sprehodil, bo tako tudi tokrat?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na OP Francije bodo v ponedeljek na sporedu še preostali boji osmine finala. Še četrtič bodo na peščeno podlago stopili Novak Đoković in nekateri preostali favoriti.

Novak Đoković se je skozi prve tri dvoboje sprehodil, saj ni oddal niti enega niza. V osmini finala bo njegov nasprotnik Nemec Jan Lennard Struff, ki je v tretjem krogu presenetljivo izločil Hrvata Borno Ćorića. Srb in Nemec sta do zdaj igrala le en medsebojni dvoboj. Dobil ga je Beograjčan.

Zelo zanimiv dvoboj se obeta med Aleksandrom Zverevom in nepredvidljivim Fabiem Fogninijem. Italijan je letos dobil turnir serije mesters v Monaku. Zverev in Fognini sta se do zdaj trikrat srečala, boljši izkupiček ima Zverev (2:1). Zadnji dvoboj - igrala sta letos v Monaku - je dobil Fognini.

Teniška poslastica se obeta tudi med Dominicom Thiemom in domačinom Gelom Monfilsom, ljubljencem domačega občinstva. Pred dvobojem bolje kaže Avstrijcu, ki je Francoza premagal na vseh štirih medsebojnih dvobojih.

