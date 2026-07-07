Novak Đoković lovi nov mejnik, na delu tudi dva mlada slovenska upa

Na teniškem turnirju v Wimbledonu se začenjajo četrtfinalni dvoboji v moški konkurenci. V ospredju bo znova Novak Đoković, ki lovi že petnajsti polfinale na sveti travi. Med mladinci bosta na delu tudi dva Slovenca.

Novaka Đokovića v četrtfinalu čaka Kanadčan Felix Auger Aliassime, ki v Wimbledonu kaže zelo dobre igre. Doslej sta se pomerila le dvakrat, izid v medsebojnih dvobojih pa je izenačen na 1:1, na travi se bosta srečala prvič.

Na delu bo tudi prvi igralec sveta Jannik Sinner, ki bo igral proti Nemcu Janu Lennardu Struffu. Šestintridesetletni Nemec je postal najstarejši igralec v odprti eri, ki se je sploh prvič uvrstil v četrtfinale turnirja za grand slam. Za preboj v polfinale bo moral pokazati sanjski tenis, če želi pripraviti veliko presenečenje.

Žiga Šeško Foto: Reuters

V mladinski konkurenci bosta nastopila tudi dva slovenska upa. Četrti nosilec turnirja Žiga Šeško bo v drugem krogu igral proti domačinu Oliverju Pagu, medtem ko se bo Svit Suljić za preboj v tretji krog pomeril z Američanom Tanishkom Kondurijem.

Osmina finala

Aleksander Zverev (Nem, 2) : Jiří Lehečka (Češ, 13) 6:4, 7:5, 3:3* (prekinjen dvoboj osmine finala) Četrtfinale

Jannik Sinner (Ita, 1) - Jan-Lennard Struff (Nem)

Felix Auger-Aliassime (Kan, 3) - Novak Đoković (Srb, 7)

Preberite še: