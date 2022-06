Novak Đoković in Iga Swiatek prva nosilca v Wimbledonu

Srb je na vrhu zaradi prepovedi nastopa prvega tenisaša sveta Rusa Danila Medvedjeva in poškodbe drugega z lestvice ATP Nemca Alexandra Zvereva, Poljakinja, nekdanja mladinska prvakinja Wimbledona, pa bo skušala na travi nadaljevati niz petintridesetih zmag, ki traja že od sredine februarja.

Organizatorji Wimbledona imajo zaradi specifičnosti turnirja pravico do lastne izbire nosilcev, vendar so se tokrat držali lestvice ATP. S seznama udeležencev so umaknili vse ruske in beloruske igralce, zato turnir ne bo veljal za točke lestvic ATP in WTA.

Za Đokovićem, ki bo v All England Clubu naskakoval sedmi naslov in 21. na turnirjih za grand slam, je drugi nosilec Španec Rafael Nadal, zmagovalec prvih dveh velikih turnirjev sezone.

Rogerja Federerja, ki bo avgusta praznoval 41. rojstni dan, ni na seznamu udeležencev, saj se še vedno ubada s poškodbo kolena.

V ženski konkurenci Avstralka Ash Barty ne bo branila naslova, saj je zaključila igralsko kariero, med prijavljenimi igralkami pa je tudi 40-letna Serena Williams, ki bo s povabilom organizatorja nastopila prvič po lanskem Wimbledonu, ki ga je poškodovana zapustila že v prvem krogu.

