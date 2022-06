Izpoved mame Novaka Đokovića o težkih časih njihove družine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dijana Đoković je pred meseci razkrila, da bi rada sina vzela za pol ure in ga imela samo zase.

Dijana Đoković je pred meseci razkrila, da bi rada sina vzela za pol ure in ga imela samo zase. Foto: Gulliver/Getty Images

Dijana Đoković, mama teniškega igralca Novaka Đokovića, je že pred meseci delila svojo izpoved o težkem življenju v času odraščanja najstarejšega sina. Med drugim je razkrila, da je bil Novak že od rojstva poseben otrok in da se danes ne strinja z vsemi njegovimi življenjskimi vrednotami.

Dijana Đoković se ne pojavlja prav pogosto v medijih, sploh ne v zadnjih letih, ko si je njen najstarejši sin ustvaril družino in svoje življenje. Kot mama je že od samega začetka vedela, da je Novak poseben otrok. A ne pri tenisu, ampak že takrat, ko je bil dojenček. "Vedno se je razlikoval od preostalih otrok, ker je bil veliko bolj zrel. Že od samega rojstva je imel jasen pogled. Vedela sem, da je moj," se je v oddaji na Arena Sport spominjala Dijana.

Oče Srđan in mama Dijana sta ga v preteklosti pogosto spodbujala s tribun. Foto: Guliverimage

Takšnega talenta niso videli daleč naokoli

Pri Novakovi teniški karieri ni niti malo slutila, da bo postal eden najboljših igralcev vseh časov. Sprva je bilo pomembno, da se sin ukvarja s športom. "Nihče od nas ni igral tenisa. Pozneje, pri šestih ali sedmih letih, smo ga pred odhodom v šolo dali v teniški kamp v Kopaoniku, kjer sta bila trenerka Jelena Genčić in Teniški klub Partizan. Takrat ga je ona prevzela in dejala, da bolj talentiranega otroka v tistem okolju še ni videla."

V določenem trenutku niso imeli niti za kruh

Na poti do velikih uspehov je šla družina Đoković skozi zelo težka obdobja. Bilo je tako hudo, da niso imeli za najosnovnejše stvari. Dijana se spominja, da je njen mož Srđan potoval z Novakom, ona pa je bila doma z bratoma Markom in Đorđem brez denarja.

"V tistem obdobju doma nismo imeli denarja. Srđan je z Novakom hodil po turnirjih, jaz pa sem bila doma z dvema majhnima otrokoma in nisem imela denarja niti za kruh. Mislim, da smo bili zelo pogumni. Če bi se rodil v drugi državi, bi bilo povsem drugače. Tu nismo imeli podpore ali pomoči. Ta skrb me je pozneje stala zdravje." Novak Đoković ima danes že svojo družino. Foto: Guliverimage

Želi si, da bi ga imela nekaj časa samo zase

Danes priznava, da Novaka zelo pogreša. Predvsem si želi, da bi z njim sedela, se pogovarjala, smejala, jokala … "Samo midva. Želim si biti z njim, da bi se pol ure pogovarjala. Ponavadi je vedno veliko ljudi okrog njega. Včasih si želim, da bi ga prijela za roko in da bi nekam odšla samo midva. To moram nekega dne narediti."

Še enkrat je priznala, da se z Novakom ne strinjata v vseh pogledih, a se vseeno ne vpleta v življenje danes 35-letnega Beograjčana. "Ne mešam se v njegovo življenje. Na žalost nista tukaj in redko se vidimo. Ustvarila sta si svojo družino in oazo. Ne strinjam se glede otrok, odraščanja in prehrane, ampak na koncu naredi tako, kot se njemu zdi, da je prav," je še povedala mama 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam.

Novak Đoković je na OP Francije doživel razočaranje. Foto: Reuters

Za Đokovićem je pestra sezona

Novak Đoković ima letos pestro sezono. Ker se noče cepiti proti covid-19, ni smel igrati na kar nekaj turnirjih. Med drugim tudi na OP Avstralije. Na nedavnem OP Francije je doživel razočaranje, saj ga je v četrtfinalu premagal Rafael Nadal. Srbski teniški zvezdnik se te dni že pripravlja na Wimbledon, kjer bo branil lansko zmago. Tudi letos spada med glavne favorite za zmago. Ta bi bila zanj na sveti travi že sedma.