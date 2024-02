Nočna mora, kako se bo končala njena zgodba?

V začetku februarja so dvakratno zmagovalko turnirjev za grand slam zaslišali na CAS, kjer se je zagovarjala in ob tem upala, da ji bodo preklicali ali zmanjšali štiriletno prepoved igranja na teniških turnirjih, potem ko je leta 2022 padla na dopinškem testu. Nekdaj prva igralka sveta je s svojimi odvetniki poskušala razložiti, da ni vedela, da je bilo prehransko dopolnilo, ki ga je jemala, "okuženo" s prepovedano snovjo.

Kmalu po tridnevnem zaslišanju je Halepova tožila kanadsko podjetje Quantum Nutrition, ki izdeluje prehransko dopolnilo. Romunka je prepričana, da je podjetje krivo, da danes ne sme igrati tenisa. Zdaj je naredila vse, da bi oprala svoje ime, in čaka na odločitev mednarodnega razsodišča.

Simona Halep je že v mladih letih veljala za vrhunsko igralko. V svoji karieri je zmagala na 24 turnirjih. Foto: Guliverimage

Po zaslišanju se je Halepova z zapisom oglasila na družbenih omrežjih in svoje zadnje leto označila za nočno moro. Ob tem je zadovoljna, da je imela končno priložnost povedati svojo plat zgodbe in s tem dokazati, da ni nikoli zavestno jemala prepovedanih sredstev.

"To sem govorila od prvega dneva, ko sem bila obtožena. Zdaj z dvignjeno glavo čakam na odločitve in želela bi se zahvaliti mojim navijačem, igralcem, nekdanjim igralcem, legendam tega športa, mojim sponzorjem in vsem drugim za neverjetno podporo. Ta podpora mi je pomenila vse in mi dala moč, da se borim naprej in dokažem pravico. Novico o primeru bom delila takoj, ko jo prejmem. Želim vam vse dobro. Dobro in resnica vedno zmaga," je zapisala romunska teniška igralka.

Za zdaj še ni znano, kdaj bo sodišče podalo končno odločitev o njenem primeru. Ponavadi so za tovrstne primere potrebovali mesec ali nekaj mesecev. Usoda Halepove bi lahko bila jasna že marca, lahko pa tudi kasneje.

Svoj zadnji dvoboj je Simona Halep igrala leta 2022 na OP ZDA, ko je izpadla v prvem krogu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Že leto in pol od zadnjega dvoboja

Simona Halep, ki bo septembra dopolnila 33 let, na turnirjih ni igrala že leto in pol, saj je nazadnje igrala na OP ZDA leta 2022. Kmalu po koncu turnirja v New Yorku je dobila štiriletno prepoved, kar pomeni, da se ji kazen sprosti oktobra 2026. Če CAS ne bo odločil v njeno korist, je dejala, da bi to pomenilo konec njene športne kariere.

V svoji karieri je osvojila 24 turnirjev serije WTA, od tega tudi dva turnirja za grand slam. Nekdanja prva igralka sveta je leta 2018 zmagala na OP Francije, leto pozneje pa je slavila še v Wimbledonu.

Preberite še: