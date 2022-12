V ponedeljek je Rafael Nadal spet postavil nov mejnik v svoji športni karieri. Trenutno drugi igralec sveta je še enkrat pokazal, da spada med najboljše igralce v zgodovini vrhunskega tenisa. Majorčan se je ta teden še 900. zapored na lestvici ATP uvrstil med deset najboljših igralcev sveta.

Že od leta 2005

Španec se je na tej lestvici na prvo mesto povzpel že pred dvema letoma, ko je prehitel Jimmyja Connorsa. Američan je bil med prvo deseterico uvrščen 789 tednov zapored. V ponedeljek je Majorčan s številko 900 dosegel nov mejnik.

Prvič se je med prvo deseterico prebil 25. aprila leta 2005, ko je zmagal na dveh turnirjih zapored. Od takrat še ni padel iz prve deseterice, čeprav so ga v karieri pestile poškodbe, zaradi katerih ni mogel igrati na kar nekaj turnirjih.

Rafa verjame, da je Argentinec dodana vrednost v ekipi

Prejšnji teden je iz tabora Majorčana prišla presenetljiva novica, da je njegov trenerski štab zapustil Francisco Roig, dolgoletni član njegove ekipe. 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam ni dolgo čakal in v svojo ekipo pripeljal novo okrepitev. Novo vlogo v ekipi je dobil Argentinec Gustavo Marcaccio, ki se je pridružil Carlosu Moyi in Marcu Lopezu.

"Pozdravljeni. Želim vas obvestiti, da se je ekipi pridružil Gustavo Marcaccio. Gustavo na akademiji Rafael Nadal dela že od aprila leta 2021 in verjamem, da je dodana vrednost naši ekipi. Zagotovo nam bo zelo pomagal, da ostanemo na pravi poti. Dobrodošel, Gustavo!" je zapisal 36-letni teniški igralec.

Francisco Roig in Rafael Nadal sta sodelovala dolga leta. Foto: Guliverimage

Zakaj sta se razšla, ni znano

Novica, da je Francisco Roig zapustil ekipo, je bila za marsikaterega poznavalca tenisa veliko presenečenje. Razlog za to, da so se njune poti razšle, ni znan, se je pa Nadal svojemu nekdanjemu sodelavcu zahvalil za vse, kar je v vseh letih sodelovanja naredil zanj.

"Francis je bil poseben človek v moji karieri in zelo sem mu hvaležen za vsa ta leta dela in prijateljstvo. Ko sva začela sodelovati, sem bil še otrok in skupaj s stricem Tonijem smo odšli na turnejo. Francis je odličen trener, ki zelo dobro pozna tenis. Zelo mi je pomagal, da sem postajal vse boljši. Hvaležen sem mu in želim mu vso srečo pri naslednjih projektih," je pred časom zapisal kralj peska, kot tudi imenujejo Nadala.

Rafael Nadal je letos še 14. zmagal na OP Francije. Foto: Reuters

Lani je dobil štiri turnirje

Nadal, ki je pred kratkim postal oče, se že vneto pripravlja na novo sezono. Lanska sezona je bila kljub težavam s poškodbami zanj zelo uspešna. Zmagal je na štirih turnirjih, od tega na dveh za grand slam (OP Avstralije in OP Francije).