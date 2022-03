Neverjetno, kakšno pozornost je pritegnila z objavo videa

Taylor Fritz Foto: Guliverimage

Zmaga Taylorja Fritza je bila res nekaj posebnega, potem ko je v finalu premagal Rafaela Nadala. A nekateri pravijo, da ob njegovi zmagi ni bilo čutiti prav velike evforije. Prav tako pri njegovih dvobojih na tribunah ni bilo videti veliko gledalcev. Pravzaprav so bile tribune, z izjemo finala proti Nadalu, na pol prazne.

Quart de finale de Masters 1000 avec un Américain, stade quasi vide... pic.twitter.com/UvUv9gnkQa — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) March 18, 2022

Dosega nove mejnike v karieri

24-letni teniški igralec je zagotovo novo upanje za ameriški tenis, ki zadnja leta stagnira oziroma že dolgo časa nima igralca za vrh. Fritz v zadnjih mesecih dosega nove mejnike v svoji športni karieri. Že lani se je na turnirju v Indian Wellsu prebil do polfinala, na turnirju v Sankt Peterburgu se je uvrstil v finale, na letošnjem OP Avstralije pa se je prebil do osmine finala, kar mu do zdaj na turnirjih za grand slam še ni uspelo. S temi rezultati se je prebil med najboljšo osmerico lestvice ATP (osmo mesto) in je daleč najvišje uvrščeni ameriški igralec.

Video, ki je požel veliko zanimanja. Fritz je prepričan, da je video dobra reklama za tenis.

More power to her, tbh.



(Who’s making the Make Tennis Cool Again hats is all I want to know.) pic.twitter.com/BZkHt2U9S1 — Blair Henley (@BlairHenley) February 12, 2022

Njen video si je ogledalo za skoraj dve Sloveniji prebivalcev

Kljub vsem njegovim rezultatom pa je dejstvo, da je veliko več zanimanja požel video njegovega dekleta Morgan Riddle, ki ga je objavila že pred časom. Tega si je ogledalo veliko več ljudi, kot jih je bilo na osrednjem igrišču turnirja v Indian Wellsu – do danes je na TikToku zbral 3,7 milijona ogledov. V njem pripoveduje, kako poteka njen vsakdanjik kot dekleta teniškega igralca.

Ne razume, zakaj se ljudje pritožujejo

Na ta video je bilo tudi nekaj negativnih komentarjev, a se je zmagovalec Indian Wellsa povsem postavil na stran svoje partnerice in dejal, da ne razume, kako se nekateri lahko razburjajo glede tega. "Jaz sem tisti, ki je profesionalni teniški igralec in se s tem preživlja. Povsem se strinjam s tem, kar je povedala v tem videu."

"Ogromno ljudi si ga je ogledalo. Ne glede na odzive ljudi, mislim, da se vsi v teniški karavani strinjajo, da je to za tenis dobro. Prikazala ga je na nekoliko drugačen način in vedela je, da se bodo ljudje nanj odzvali," so na tennismajors zapisali Fritzove besede.