Neverjetni Federer lovi nov rekord, mu ga bo mladi Hrvat preprečil?

Teniški globus, 16. marec

Zimzeleni Švicar tudi v četrtfinalu ni pustil nobenega presenečenja, potem ko je po dveh nizih premagal Chung Hyeona (7:5, 6:1) in se gladko prebil v polfinale. Švicar je za zmago potreboval nekaj manj kot uro in pol. Mladi Južni Korejec se je dostojno upiral le v prvem nizu, Federer pa mu je v drugem nizu prepustil le eno igro.

Za Federerja je bila to v letošnji sezoni že 16. zaporedna zmaga, kar mu je nazadnje uspelo leta 2006. Če se mu uspe prebiti v finale turnirja, bo v svoji že tako bogati turneji osvojil še en rekord. Baselčana v polfinalu čaka Borna Ćorić, ki trenutno igra tenis svojega življenja. Mladi Hrvat je v četrtfinalu premagal Južnoafričana Kevina Andersona.

Niz zaporednih zmag Rogerja Federerja

Leto Niz zaporednih zmag 2018 16 2006 16 2007 12 2004 11 2005, 2001 10 2002, 2017 8

"To je izjemen začetek sezone in upam, da bom dosegel nov rekord v nizu zaporednih zmag," je po dvoboju povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki je med drugim pohvalil tudi svojega nasprotnika v četrtfinalu.

"Všeč mi je hitrost njegovih udarcev, tako forhend kot bekend. Njegove žoge so zelo zahtevne in poleg tega je še zelo konstanten. Prav tako je dober pri obrambni igri in rad prihaja tudi na mrežo."

V ženskem delu turnirja je Američanka Venus Williams izločila Španko Carlo Suarez Navarro s 6:3 in 6:3, Rusinja Darja Kasatkina je bila boljša od nekdanje prve igralke sveta Nemke Angelique Kerber s 6:0 in 6:2.