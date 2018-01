Nemca na Hopmanovem pokalu v dvojicah do zmage nad Belgijcema

Nemčija je na Hopmanovem pokalu v tesnem dvoboju skupine A premagala Belgijo. Angelique Kerber in Alexander Zverev sta si zmago nad Elise Mertens in Davidom Goffinom na tretjem dnevu turnirja osmih teniških mešanih ekip v Perthu priigrala šele v igri dvojic.

Takole si je po dvoboju v roke segel nemški in belgijski teniški par. Foto: Getty Images

Kerberjeva je sprva Nemčiji prinesla vodstvo z zmago nad Mertensovo s 7:6 in 7:6, vendar je Goffin poravnal izid z zmago nad Zverevom s 6:3 in 6:3. Odločilno igro dvojic sta dobila Nemca s 4:2 in 4:3 (2).

Izidi: