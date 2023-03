Nekateri Novaku Đokoviču to zelo zamerijo #video

Novak Đokovič si je v sredo Beogradu v živo ogledal evroligaško košarkarsko tekmo med Crveno Zvezdo in Valencio, ki so jo dobili rdeče-beli. Nole je namreč velik ljubitelj košarke in zagret navijač.

Na tovrstnih in podobnih tekmah je že nekaj povsem običajnega, da navijači vzklikajo geslo "Kosovo – Srbija". Tem se je v sredo pridružil tudi trenutno drugi igralec sveta, kar je razburilo Albance. Nekateri izmed njih so ga označili za srbskega šovinista, na drugi strani pa so ga Srbi podpirali.

Novak Đoković se je te dni začel pripravljati na sezono na pesku. Srb bo prvi turnir igral v Monte Carlu. Foto: Guliverimage

Spomnimo, da se je Novak Đokoviće že leta 2008, ko je kosovski parlament razglasil neodvisnost, politično opredelil in takrat odločno nasprotoval razglasitvi Kosova kot samostojne države.

Vodilni si že nekaj časa prizadevajo za uresničitev sporazuma o normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom. Tega vodi posebni odposlanec Evropske unije za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak. Srbija in Kosovo sta se v soboto, 19. marca, po maratonskih pogajanjih dogovorila o izvajanju sporazuma o normalizaciji odnosov, vendar srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Albin Kurti v Ohridu nista ničesar podpisala.

Za to območje se prepira že več generacij

Kosovo je že stoletja območje, ki kroji usodo veliko ljudi. Generacije Srbov in Albancev se že dolgo prepirajo, zakaj pripada tako enim kot drugim. Albanci trdijo, da so kot potomci Ilirov prvotni naseljenci tega območja, za Srbe pa je pokrajina jedro njihovega srednjeveškega kraljestva in svoje trditve utemeljujejo s tem, da je v srednjem veku na tem območju živel le malokateri Albanec. Te trditve naj bi podpirali tudi njihovi samostani in cerkve, ki stojijo na tej območju.

Preberite še: