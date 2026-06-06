Zdaj že nekdanja slovenska teniška igralka Nastja Kolar je po treh letih vendarle dočakala vsaj delno zadoščenje. Okrožno državno tožilstvo v Celju je namreč ovrglo kazensko ovadbo zoper nekdanjo slovensko reprezentantko, ki jo je Mednarodna agencija za teniško integriteto (ITIA) leta 2023 dosmrtno izključila iz profesionalnega tenisa.

Nastja Kolar je bila takrat kaznovana zaradi domnevnih kršitev teniškega protikorupcijskega programa. ITIA ji je očitala prirejanje izidov, stave in druge nepravilnosti, ob dosmrtni prepovedi igranja pa ji je naložila še denarno kazen v višini 175 tisoč ameriških dolarjev, kar je danes približno 150 tisoč evrov.

Kot so zapisali pri Sportklubu, kazenski postopek proti nekdanji igralki zdaj ne bo stekel. Celjsko tožilstvo je namreč zavrglo poročilo kriminalistične policije, ki ga je obravnavalo kot kazensko ovadbo zaradi suma nedovoljenega prirejanja rezultatov športnih dogodkov in drugih povezanih kaznivih dejanj.

Nastja Kolar se je povsem umaknila iz tenisa. Foto: Vid Ponikvar

Povsem se je umaknila iz športa

Nastja Kolar je ob tem povedala, da je bila kaznovana zgolj na podlagi sumov in da ITIA njenega primera kljub odločitvi tožilstva ne bo več spreminjala. To pomeni, da dosmrtna prepoved igranja ostaja v veljavi. Nekdanja slovenska teniška igralka danes ne deluje več v tenisu. Po tej aferi se je umaknila iz športa.

Danes 31-letna Kolar je bila na lestvici WTA uvrščena na 178. mesto, v dvojicah pa se je prebila na 140. mesto. Sicer je v mladinskih kategorijah veljala za eno najbolj nadarjenih slovenskih teniških igralk.

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