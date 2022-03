Naomi Osaka zaradi nesramnega žaljenja s tribun v solzah #video

Naomi Osaka, japonska teniška igralka, je na turnirju v Indian Wellsu doživela bridko izkušnjo, potem ko jo je užalil nekdo s tribun. To jo je tako prizadelo, da je med dvobojem planila v jok. Po koncu dvoboja je gledalcem namenila nekaj besed in jih spomnila na dogodek izpred 21 let.

Here's what disturbed Naomi Osaka. Naomi was in tears #IndianWells pic.twitter.com/LW16f9pZv4 — NoFirstName claycourtdal (@SMSTNS) March 13, 2022

Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam se je spet zlomila, potem ko ji je v prvem nizu proti Rusinji Veroniki Kudermatovi nekdo iz občinstva zavpil: "Naomi, zanič si!"

Sodnico je prosila, da naj glede tega nekaj naredi, ampak ji ta ni mogla pomagati, potem ko ni bilo mogoče ugotoviti, kdo s tribune je zavpil neprimerno pripombo. Dvoboj je sicer nadaljevala, ampak so jo kmalu zatem premagale solze, ko je na igrišče prišla še supervizorka. Prosila je, če se lahko prek mikrofona obrne na občinstvo ... Niso ji ustregli, so ji pa obljubili, da bodo, če se še enkrat zgodi kaj podobnega, dotično osebo našli in jo odstranili.

Foto: Guliverimage

Po hitrem porazu, dvoboj se je končal z izidom 6:0, 6:4, je Japonka stopila pred mikrofon in nagovorila občinstvo. Nekdanja prva igralka sveta je spomnila na leto 2001, ko sta nekaj podobnega na tem turnirju doživeli Serena in Venus Williams.

"Že prej so bili komentarji in me niso motili. Ampak gledala sem posnetek Venus in Serene, ko sta doživeli podobne pripombe. Če še niste, si ga oglejte. Ne vem, zakaj, toda prišlo je v moje misli in se je vseskozi ponavljalo," je še povedala Osaka.

Štiriindvajsetletna teniška igralka je imela v preteklosti že kar nekaj psihičnih težav in videti je, da je še danes zelo občutljiva.