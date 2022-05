Naomi Osaka ustanovila lastno agencijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonska teniška zvezdnica Naomi Osaka je skupaj s svojim agentom Stuartom Duguidom ustanovila lastno marketinško agencijo Evolve. Štiriindvajsetletna Osaka si je želela več svobode pri svojih odločitvah in upa, da bo to s svojo lastno agencijo dobila.

"Evolve je naslednji logičen korak na moji poti športnice in poslovne ženske," je razložila Japonka. "Prav tako sem na poti, da nadaljujem in ostajam takšna, kot sem, in delam stvari po svoje," je dodala Osaka.

Nekdanja prva igralka sveta je imela pred tem pogodbo z marketinškim velikanom IMG, vendar je sodelovanje poteklo konec lanskega leta.

Osaka pa ni prva, ki se je odločila za takšno potezo. Tudi košarkarski zvezdnik LeBron James in teniški as Roger Federer imata med drugimi svoji agenciji za trženje.

