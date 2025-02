Najstnik Fonseca za naslov v Buenos Airesu s Cerundolom

Osemnajstletni Fonseca je obenem postal najmlajši Brazilec v zgodovini profesionalnega tenisa, ki se je uvrstil v finale turnirja ATP.

"Res je poseben dan. Danes je bilo res težko, igral sem proti res dobremu igralcu. Šel je skozi kvalifikacije, tako da igra čudovit tenis," je po zmagi, pri kateri je v ključnih trenutkih ohranil mirno kri, dejal Fonseca.

"Vedeli smo že, kako lahko Laslo igra. Torej, igral sem po svojih najboljših močeh. Danes je bilo s srcem. Danes je bilo z bolečino. In prebil sem se v finale. A do konca me čaka še ena tekma, zato gremo naprej," je dodal mladi Brazilec.

V boju za svoj prvi naslov se bo Fonseca, trenutno 99. igralec na svetovni lestvici, pomeril z zmagovalcem drugega polfinala, Cerundolom. Argentinec, ki je v četrtfinalu izločil prvega nosilca in drugega igralca sveta Nemca Alexandra Zvereva, je bil v polfinalu s 6:4 in 6:2 boljši od Španca Pedra Martineza.

Če bo zmagal v finalu, bo Fonseca ponovil dosežek Alcaraza, ki je bil prav tako star 18 let, ko je leta 2021 v Umagu osvojil svoj prvi naslov na turneji ATP.

Fonseca je oči ljubiteljev tenisa pritegnil že na svojem debiju za grand slam na odprtem prvenstvu Avstralije januarja v Melbournu in navdušil teniški svet.

"V Angliji bi rekli, da je nova zveza rojena," je o njem dejal komentator Eurosporta in nekdanji teniški zvezdnik Boris Becker: "Bilo je toliko hvale vnaprej, da je to lahko tudi nevarno. A Fonseca nas je vse prepričal."