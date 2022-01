Nadala za četrtfinale čaka Francoz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rafael Nadal je do osmine finala oddal le eno igro. V osmini finala bo njegov nasprotnik Francoz Adrian Mannarino. Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja in oba je dobil Španec.

Zelo zanimiv nasprotnik čaka Aleksandra Zvereva, tretjega nosilca turnirja. Na nasprotni strani mreže bo tokrat stal Denis Šapovalov. Igralca se že dobro poznata, potem ko sta igrala šest medsebojnih dvobojev. Izid je v korist Zvereva (4:2), ki je tudi v tem dvoboju favorit.

Srbi imajo še vedno svojega predstavnika na turnirju. To je Miomir Kecamnović, ki bi moral v prvem krogu igrati z izgnanim Novakom Đokovićem. Njegov nasprotnik v osmini finala pa bo Gael Monfils.