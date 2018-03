Nadal razkriva: Že več kot deset let igra s protibolečinskimi tabletami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rafael Nadal je v svoji teniški karieri dosegel praktično vse, med drugim tudi 16 lovorik za grand slam. Po besedah njegovega strica Tonija bi raje imel kakšno lovoriko manj, samo da ne bi preživljal tako hudih bolečin.

Poškodbe Rafaela Nadala spremljajo že od nekdaj. Foto: Guliver/Getty Images

"Nadal živi z bolečinami, protibolečinske tablete jemlje že od leta 2005," je Toni prejšnji teden razkril na enem izmed kongresov v Španiji. Ta ga od letošnjega leta ne spremlja več na turneji, ampak je bolj aktiven na Nadalovi akademiji, kjer skrbi za mlajše igralce.

Majorčana poškodbe spremljajo že od nekdaj. Kljub temu je še vedno na drugem mestu svetovne letvice ATP in ima na najprestižnejšem turnirju na pesku, OP Francije, deset lovorik, kar do zdaj ni uspelo še nikomur.

Največ preglavic je imel s koleni, veliko težav pa je imel tudi s stopali, hrbtom in zapestjem. Leta 2014 je moral iti na operacijo slepiča, na letošnjem OP Avstralije pa je moral zaradi poškodbe kolka predati četrtfinalni dvoboj. Posledica te poškodbe je tudi odpoved turnirja v Acapulcu, letos pa ga ne bomo gledali niti na ameriški turneji – v Indian Wellsu in Miamiju.

Zdravniki so ga že pošiljali v športni pokoj

Njegov stil igre je precej bolj fizičen kot Federerjev in ravno to je eden izmed glavnih razlogov za njegove pogoste poškodbe. Rafa je že večkrat potarnal, da je preveč turnirjev na turneji na trdi podlagi, in v svoji avtobiografiji omenil, da se je že leta 2005, pri 19 letih, zaradi težav s stopali spogledoval s koncem kariere. Zaradi težav s stopali oziroma posebnih vložkov pa je imel še dodatne težave.

Rafael Nadal je lani še desetič zmagal na OP Francije. Foto: Guliver/Getty Images

"Zdravnik je rekel, da je njegova kariera bolj kot ne končana. Leta 2005 je bil vseskozi v bolečinah in velikokrat nismo mogli niti dokončati treninga. Velikokrat, skoraj vedno, je moral jemati protibolečinske tablete, saj je bila bolečina vedno večja. Zaradi posebnih vložkov, ki jih je začel uporabljati zaradi stopal, je imel potem težave še s koleni, hrbtom in drugimi deli telesa."

Bo znova igral v Davisovem pokalu?

Kljub vsem težavam se je Nadalu vedno uspelo vrniti in zaigrati na najvišji ravni, zato nekdanji prvi igralec upa, da bo v začetku aprila lahko igral na Davisovem pokalu, ko se bo Španija merila z Nemčijo. Igrali bodo na pesku, na podlagi, ki Nadalu najbolj ustreza. "Govoril sem z njim in želi si zaigrati. Videli bomo oziroma on bo videl, kakšno bo stanje. Če se bo pozdravil, potem bo zagotovo igral."

Vsako leto je težje, ampak … Rafael Nadal je moral v četrtfinalu OP Avstralije Čiliću predati dvoboj. Foto: Guliver/Getty Images

Čeprav od letošnjega leta Toni ne potuje z njim po turnejah, še vedno spremlja njegovo igro. Prepričan je, da bo njegov nečak na peščenih igriščih še vedno zelo trd oreh za nasprotnike.

"Nisem ga vprašal, vendar sem prepričan, da ima zelo visoka pričakovanja. Lani se je zanj zelo dobro izšlo. Leto pred tem je na pesku zelo dobro igral, dokler se ni poškodoval," je povedal Toni in imel v mislih poškodbo zapestja, zaradi katere je moral leta 2016 zapustiti OP Francije.

"Ne vidim razloga, da mu tudi letos ne bi šlo dobro. Seveda je vsako leto težje, to je dejstvo, ampak menim, da je prvi igralec, ki bi lahko imel dobro sezono na pesku," je še povedal 57-letni teniški strokovnjak.