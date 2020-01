Nadal doživel enega najbolj strašnih trenutkov #video

Rafa Nadal hits a ball Girl then gives her a kiss 😂. #AusOpen pic.twitter.com/ZQe3fuwAem — Ali (@DrakesWriter1) January 23, 2020

Rafael Nadal je v četrtek v drugem krogu igral proti Argentincu Fredericu Delbonisu. Dvoboj sam po sebi ni bil nič posebnega, Rafa ga je dobil po treh nizih 6:3, 7:6 (4), 6:1.

Sredi drugega niza je gledalcem, še najbolj pa Rafaelu Nadalu zastal dih, potem ko je ob vračanju servisa po nesreči v glavo zadel pobiralko žogic. Majorčan je takoj pritekel k dekletu, preveril, ali je z njo vse v redu, in z naslednjo potezo osvojil srca številnih navijačev. Deklico je objel in jo v tolažbo poljubil na lice. A to še ni bilo vse. Po končanem dvoboju je spet prišel do nje in ji podaril svoj naglavni trak, ki je že dolgo let obvezna športna oprema na igrišču.

Po dveh urah in pol, potem ko se je prvi igralec uvrstil v tretji krog turnirja, je stopil pred mikrofon in seveda se ni mogel izogniti vprašanju o nesrečnem dogodku. Moderator mu je namignil, da je pobiralki žog s poljubom in darilom polepšal dan.

😘 She was very brave! https://t.co/4RS8Xz80Xb — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 23, 2020

Po končanem dvoboju je Rafa deklici dal darilo. Foto: Guliver/Getty Images

"Za njo verjetno to ni bil najlepši trenutek. Žoga je bila hitra … Je zelo pogumno dekle. To je bil zame eden najbolj strašnih trenutkov, kar sem jih doživel, saj jo je žogica zadela neposredno v glavo. Vesel sem, da si v redu," je po dvoboju povedal Nadal, ki se mu je pred leti nekaj podobnega zgodilo tudi v Wimbledonu.

Rafaela Nadala v naslednjem krogu čaka rojak Pablo Carreno Busta. Obstaja velika verjetnost, da se bo Rafa v osmini kroga srečal z Nickom Kyrgisom, s katerim še zdaleč nista v dobrih odnosih. Avstralec je v drugem krogu, ko je dobil kazen zaradi dolgega premora, oponašal prav Nadala.