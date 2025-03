Mira Andrejeva, mlada teniška igralka, nadaljuje s pisanjem posebne teniške zgodbe, potem ko je zmagala na prestižnem turnirju v Indian Wellsu. Rusinja je na poti do velike zmage premagala prvi dve igralki sveta. Mnogi se sprašujejo, kako ji to uspeva ter kaj je zapisano v njenem skrivnostnem zvezku – "zvezku smrti".

Video: Reuters

Mira Andrejeva, šele 17-letna teniška igralka, piše teniško zgodovino, potem ko je po letu 1999 postala najmlajša zmagovalka tega turnirja. Leta 1999 je to uspelo legendarni Sereni Williams, ki se je že upokojila.

Andrejeva je v finalu premagala Arino Sabalenko, prvo igralko sveta z 2:6, 6:4, 6:3. Omeniti velja, da je v polfinalu na kolena spravila tudi Igo Swiatek, trenutno drugo igralko sveta. S tem je postala prva igralka po letu 1999, ki je bila mlajša od 18 let in je na turnirju premagala prvo in drugo igralko sveta. Za mlado teniško igralko je bila to druga lovorika serije masters v zadnjih 22 dneh, potem ko je februarja zmagala že na turnirju v Dubaju.

Mira Andrejeva v Indian Wellsu Foto: Reuters

Zaveda se, da je včasih sitna

Po veliki zmagi je imela Mira prisrčen govor, v katerem je med drugim omenila, da je morala po igrišču teči kot zajec, saj so, kot se je izrazila, s strani Sabalenke letele žogice kot krogle. Sprva se je zahvalila svoji ekipi, svoji nasprotnici in tudi sebi. "Nenazadnje se želim zahvaliti sebi," je dejala in poskrbela za smeh na tribunah. "Zahvaljujem se sebi, da sem se borila do konca, vedno verjela vase in da nikoli nisem odnehala."

Simpatična najstnica pa je priznala, da je v določenih trenutkih težko delati z njo. "Vem, da sem bila zjutraj malo sitna, ampak to zaradi tega, ker sem bila zelo živčna. Žal mi je," je še dejala nova teniška zvezdnica, ki je takoj po dvoboju srečne trenutke delila tudi s svojo trenerko Conchito Martinez.

Foto: Guliverimage

Njeni uspehi se poznajo tudi na lestvici WTA, kjer se je zavihtela na šesto mesto. V preteklosti smo že večkrat videli meteorni vzpon mladih igralk, potem pa so se zaradi velikega pritiska, ki ga prinesejo uspehi in neusmiljena javnost, izgubile v povprečju. In kaj pravi glavna akterka te zgodbe?

"Morda se dogaja hitro, ampak mi je všeč. Nič slabega ne vidim v tem. Če se dogaja hitro, bom to sprejela. Ni slabo zmagati na dveh turnirjih zapored, zato sem zelo vesela tega. Nimam pojma, če se dogaja hitro, ampak mi je všeč, tako da to sprejmem."

Obsessed with this shot of 17-year-old Mirra Andreeva flicking through the pages of her high-school-style notebook as the wind reveals the names of every opponent she's cold-bloodedly taken out in Indian Wells



🎥 @TennisChannel pic.twitter.com/LUiedOapTX — Bastien Fachan (@BastienFachan) March 15, 2025

Kaj se skriva v "zvezku smrti"?

V polfinalu, ko je igrala proti Igi Swiatek, so kamere ujele, kako je brala svoje zapiske. Iz posnetka je bilo razvidno, da so bila zapisana imena igralk, proti katerim je igrala v Indian Wellsu. Vzela ga je v roke po drugem nizu proti Igi Swiatek, ki ga je izgubila s 6:1. V nadaljevanju dvoboja je prišlo do očitne razlike, saj je tretji niz dobila s 6:3 in se prebila v finale.

Eden vodilnih komentatorjev tenisa, Bastien Fachan, je na platformi X njen zvezek označil kot "Death Note" (Zvezek smrti). "Obseden sem s to fotografijo 17-letne Mire Andrejeve, kako lista po svojem šolskem zvezku, medtem ko veter razkriva imena vseh nasprotnic, ki jih je brez milosti izločila v Indian Wellsu."

Mira Andrejeva je zmagala na drugem turnirju zapored. Foto: Reuters Nekaj mejnikov mlade igralke Postala je najmlajša igralka, ki je premagala svetovno številko 1, pred njo je Tamira Paszek leta 2008 premagala Ano Ivanović. Prav tako je najmlajša po letu 2005, ki ji je to uspelo v finalu turnirja. Pred 20 leti je to uspelo Mariji Šarapovi, ko je v Tokiu premagala Lindsay Davenport.

Mira Andrejeva je v zadnjih 40 letih postala šele tretja igralka, ki je mlajša od 18 let in je na istem turnirju premagala številki 1 in 2 na svetu.

Je najmlajša igralka, ki je nastopila v dveh zaporednih finalih turnirjev serije masters, kaj šele, da bi jih osvojila. Najmlajše igralke v finalu BNP Paribas Open: 1991: Monika Seleš (17 let, 91 dni) — poraz

1998: Martina Hingis (17 let, 166 dni) — zmaga

1999: Serena Williams (17 let, 169 dni) — zmaga

2001: Kim Clijsters (17 let, 283 dni) — poraz

