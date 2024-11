Ko smo se pred časom pogovarjali z Miho, nam je zaupal, da je letošnje pripravljalno obdobje potekalo zelo dobro in da si želi samo, da ga ne bi ujela bolezen. A ni šlo. Zbolel je za hudim vnetjem ušesa in zato moral 14 dni jemati antibiotike.

"Prvi teden sem moral povsem mirovati, drugi teden sem že začel trenirati, ampak na antibiotikih je treba biti nekoliko previden. In tudi na treningu ne uživaš, če veš, da se v tebi nekaj dogaja."

Miha Šimenc je danes oče dveh otrok in tudi vloga očeta mu vzame nekaj energije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zvečer samo še zaspi

A vendarle ugotavlja, da v tem času ni veliko izgubil in da je hitro prišel na raven, na kakršni je bil prej. Pravzaprav mu gre vse po načrtih, samo od priprav ni treniral na snegu.

"So pa bili zadnji treningi res naporni, tako da sem imel zadnje tri tedne zelo težko obdobje. Zvečer samo še padem dol, saj me po treningih čakajo še družinske obveznosti, ki me sicer razbremenijo in v njih uživam. Vseeno pa od mene zahtevajo nekaj energije. Zvečer se samo še uležem in zaspim. Pravzaprav že kar čakam, da končamo to težko obdobje, da se nekoliko spočijem, preden odidemo. Kakšen dan bom še izkoristil za družino," je povedal Šimenc, ki je oče dveh otrok.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Da ni prav veliko treniral na snegu, ga ne skrbi, saj ima že nekaj sezon za seboj in približno ve, na kaj mora biti pozoren. Prav tako je zelo zadovoljen s svojo trenutno tehniko na rolkah.

"Zagotovo se bo malo podrlo in morda bo trajalo kakšno tekmo več, ampak imamo sedem dni do prve tekme, tako da me res prav nič ne skrbi. Zagotovo imam dovolj časa, tako da bom do Ruke (prva tekma svetovnega pokala op. p.) pravi," je razložil zadnja leta naš najboljši tekač na smučeh, ki kljub svojim izkušnjam ugotavlja, da je v zadnjem času nekoliko bolj nervozen.

"To je običajno znak, da od sebe nekaj pričakujem. Tega sem vesel, in če ne bi bil nervozen, bi to pomenilo, da še nisem dovolj pripravljen. To je zame dober znak, ampak to nervozo je treba nadzorovati oziroma usmeriti v pravo smer. Jaz upam, da mi to uspe."

V zadnjih dveh letih se mu je vse podrlo, a zdaj je drugače

Na tekmah bo poudarek predvsem v šprintu v prosti tehniki, ki bo na sporedu tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Na tej disciplini je letos veliko delal, a že v preteklosti je šprintu v prosti tehniki posvečal veliko časa.

"Moram povedati, da sem bil v preteklosti šprinter v prosti tehniki, ampak se mi je v zadnjih dveh letih tehnično nekoliko podrlo. Letos se mi zdi, da sem ujel dober ritem in dobil nekaj samozavesti, ki se mi zdi, da je zelo pomembna. Želim si, da bi vse to, kar smo poleti delali na rolkah, prenesli na smučke. Torej samozavest pri vsakem odrivu in da ne gre za neko hitenje ali nepotrebno izgubljanje energije. Glavni cilj je, da gre vse v pravo smer."

Miha Šimenc si tudi sam želi, da bi lahko več treniral v domačem Logatcu. Foto: Bor Slana/STA

Tudi sam vsako leto upa na boljšo zimo

28-letni slovenski športnik prihaja iz Logatca, kjer imajo zelo dobre terene za tek na smučeh. A zaradi milih zim doma zelo malo trenira, ob tem pa ga skrbi tudi za ta šport v Sloveniji.

"Škoda je, da imamo takšne zime in mlajših ne moremo navdušiti za ta res lep šport. Težko je desetletnemu otroku razložiti in pokazati, kaj je tek na smučeh, če ni snega. To je velika težava, a sam vsako leto upam na dobro zimo in nekoliko več snega. Meni bi to olajšalo stvari. Ko pridem domov s svetovnega pokala, sem doma dva ali tri dni. Če se mi v teh treh dneh ne bi bilo treba voziti na Pokljuko ali Planico, bi mi to zares olajšalo zadevo.

