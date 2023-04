Medvedjev z zmago na mastersu v Miamiju do četrtega naslova letos

Ruski teniški igralec Danil Medvedjev je zmagovalec turnirja serije masters v Miamiju z denarnim skladom 9,32 milijona evrov. To je njegov četrti naslov na turnirjih serije ATP letos. V današnjem finalu je bil po uri in 33 minutah boljši od mladega Italijana Jannika Sinnerja s 7:5 in 6:3.

Medvedjev še nikoli ni izgubil v dvoboju s Sinnerjem. Doslej sta se pomerila šestkrat, prav vse dvoboje pa je dobil 27-letni Rus. Letos je to zanj že četrti naslov po zmagah v Rotterdamu, Dohi in Dubaju. V karieri je sicer igral v osmih finalih turnirjev serije masters in jih pet dobil.

Zmagovalec OP ZDA leta 2021 in četrti nosilec turnirja je v polfinalu premagal rojaka Karena Hačanova s 7:6 (5), 3:6, 6:3, postal pa je tudi prvi tenisač po Švicarju Rogerju Federerju (2006), ki je pred začetkom evropske sezone zaigral že v petih finalih najvišje ravni. Skupno v karieri je bila to zanj 19. turnirska zmaga v 32. finalu.

Sinner je v polfinalu ugnal prvega nosilca turnirja Španca Carlosa Alcaraza s 6:7 (4), 6:4, 6:2 po treh urah in treh minutah in se še drugič uvrstil v finale Miamija. A tako kot pred dvema letoma, ko je izgubil proti Poljaku Hubertu Hurkcaczu, je 21-letnik klonil tudi tokrat. Za Južnega Tirolca je bil to deseti finale v karieri, vendar ostaja pri sedmih zmagah.

Mlademu Italijanu je danes uspel prvi odvzem servisa v peti igri prvega niza, a mu je Medvedjev že v naslednji takoj odgovoril z brejkom in izenačil na 3:3. Točke sta si nato izmenjavala vse do konca niza, ko je z odvzemom servisa še drugič udaril Medvedjev in po točno eni uri dobil prvi niz s 7:5 v zelo topih in vlažnih vremenskih pogojih.

V drugem nizu je peti igralec s svetovne lestvice spet hitro prišel do dveh odvzetih servisov in povedel s 3:1. Sinner, ki je danes deloval preveč nervozen in neodločen, v drugem nizu Medvedjevu ni več mogel slediti, Rus pa je izkoristil že svojo prvo zaključno žogico in drugi niz brez večjih težav dobil s 6:3.

Alcarazov poraz v polfinalu Miamija pa pomeni, da se bo 19-letnik iz Murcie začasno poslovil od prvega mesta na lestvici ATP. Znova bo na vrh skočil Srb Novak Đoković, ki v Indian Wellsu in Miamiju ni smel igrati zaradi marca še veljavnih koronskih omejitev za tuje potnike v ZDA.

V ženski konkurenci je do naslova prišla Čehinja Petra Kvitova, ki je osvojila 30. naslov v karieri. V sobotnem finalu je bila s 7:6 (14) in 6:2 boljša od Kazahstanke Jelene Ribakine.

Izid, Miami, ATP 1000 (9.320.000 evrov): Finale:

Danil Medvedjev (Rus/4) - Jannik Sinner (Ita/10) 7:5, 6:3.

