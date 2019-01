Marija Šarapova se ni zmenila za solze mlade Britanke

Foto: Gulliver/Getty Images

Harriet Dart je praktično šele na začetku svoje kariere in proti Rusinji ni imela praktično nobenih možnosti. Mlado igralko je to tako prizadelo, da je v solzah zapustila igrišče. Ko so Šarapovo vprašali, če morda sočustvuje z mladimi igralkami, jim je ta odgovorila:

"Žal mi je, da moram to povedati, ampak na igrišču ni časa za to. V prvem krogu za grand slam sem bila že v mnogih položajih. Lani sem v Wimbledonu igrala proti kvalifikantki, ki je igrala zelo dobro. Dejstvo je, da sem bila daleč od svoje forme, ampak na koncu je ona dobila dvoboj. Zato me moje nasprotnice ne zanimajo kaj dosti, ampak moram igrati, ko je čas za to in ko moram. To je moj glavni cilj."

Deset let pozneje ima iste težave

Šarapova se je v svoji karieri velikokrat ubadala s poškodbami. Že kot mlada igralka je imela veliko težav z ramo, v zadnjih dneh je veliko govora o Andyju Murrayju, ki se bo letos zaradi poškodb upokojil. Sibirska tigrica je glede tega sama predstavila svoj pogled.

"Mislim, da so poškodbe del našega športa in kot veste igramo deset mesecev v letu, kar je fizično in psihično naporno. Vse skupaj razumem iz svoje perspektive, ko sem imela poškodovano ramo. S tem sem se morala soočiti pri 21 letih, ko sem bila na vrhuncu svoje kariere in je bilo precej nepričakovano."

Foto: Gulliver/Getty Images

Spoznaš, da nisi nesmrten

"Deset let pozneje imam podobne težave, samo da niso tako resne. Ob tem spoznaš, da nisi nesmrten in da ne boš mogel vedno igrati. Življenje gre naprej. Jaz gledam na to kot na nek razburljiv poglavje v življenju," je še povedala 31-letna teniška igralka.