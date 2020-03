Janica Kostelić še vedno čaka na odgovor Novaka Đokovića

Novak Đoković je izrazil željo, da bi spoznal Janico in Ivico Kostelića. Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković je že od nekdaj cenil brata in sestro Kostelić

V nedavnem intervju za index.hr je hrvaška novinarka Novaka Đokovića vprašala, kateri mu je najljubši hrvaški športnik. Ta je brez obotavljanja odgovoril, da je to Goran Ivanišević, ki je danes tudi eden od njegovih trenerjev v ekipi.

"To je povsem logično. Prav tako Niki Pilić, ki je kot del moje družine. Zelo dobro poznam Željka Franulovića in mi veliko pomeni. Brat in sestra Kostelić (Janica in Ivica Kostelić op. p.). Njiju sem spremljal in jih zelo cenim. Nikoli ju nisem uspel spoznati in upam, da se bo to nekega dne zgodilo. Morda bom šli kdaj skupaj smučati, saj sem velik ljubitelj smučanja," je sredi februarja razlagal 32-letni Beograjčan.

Odgovora še nisem dobila

Te besede so zelo kmalu za tem prišle tudi na uho Janice Kostelić, ki je pred družabnih omrežij Novaka Đokovića povabilo na smučanje. Štirikratna olimpijska prvakinja pa vse do danes še ni dobila odgovora. Razlog za to po vsej verjetnosti je, da je Đoković v tem času zelo zaseden.

"Odgovora še nisem dobila. Novak je bil zame vedno športnik in oseba, ki je v javnosti zelo pozitiven in šaljiv, po drugi strani pa je zelo resen v tistem, kar dela. Zelo rada bi ga spoznala," je za hrvaško televizijo povedala danes 38-letna Janica.

V svoji bogati karieri je osvojila štiri zlate in dve srebrni olimpijski kolajni, pet naslovov svetovne prvakinje in trikrat skupni seštevek svetovnega pokala. Foto: Vid Ponikvar

Danes se posveča družini

Janica Kostelić se je povem umaknila iz javnosti, potem ko ne vodi več osrednjega urada za šport na Hrvaškem. Razlog za to je, da se želi posvetiti svoji družini. Janica je namreč na novega leta dan prvič postala mama. Smuči je v kot postavila leta 2007. V svoji bogati karieri je osvojila štiri zlate in dve srebrni olimpijski kolajni, pet naslovov svetovne prvakinje in trikrat skupni seštevek svetovnega pokala.