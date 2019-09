Laverjev pokal prihodnje leto v Bostonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Četrta izvedba Laverjevega pokala, teniškega dvoboja ekip Evrope in preostanka sveta, bo od 25. do 27. septembra 2020 v Bostonu, so sporočili organizatorji tretje izvedbe ekshibicijskega spektakla.