Lahko Slovenke že takoj pripravijo senzacijo?

Slovenija – Avstralija 0:0 Kaja Juvan (Slo) - Ajla Tomljanovic (Avs)

Tamara Zidanšek (Slo) - Daria Saville (Avs) dvojice:

Tamara Zidanšek/Kaja Juvan (Slo) - Kimberly Birrell/Daria Saville (Avs)

Za Slovenke se danes začenja zares, na osrednjem igrišču se bodo v skupini B pomerile z Avstralkami, ki so se lani uvrstile v finale tega prestižnega tekmovanja. A v naši reprezentanci so prepričani, da se lahko enakovredno borijo s svojimi nasprotnicami, ki tudi po uvrstitvah na lestvici WTA ne prednjačijo pred našima najboljšima igralkama. To bo za ekipi medsebojni dvoboj. Sprva sta na sporedu posamična dvoboja, nato še igra dvojic, ki je glede na sistem tekmovanja zelo pomembna, saj so v ekipi zgolj tri reprezentance, le ena pa bo napredovala v polfinale.

Uvodni dvoboj bosta igrali Kaja Juvan in Ajla Tomljanovic. V drugem dvoboju bosta loparje prekrižali Tamara Zidanšek in Daria Saville.

Tamara Zidanšek ima trenutno nekaj težav z ramo. Foto: www.alesfevzer.com

Andrej Kraševec je kot vedno optimističen. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Andrej Kraševec, slovenski kapetan, je bil dan pred dvobojem optimistično razpoložen in stavi na zmago. "Sem optimist. Kot vedno rečem, naše možnosti v odstotkih so 51 : 49. Jutri gremo na zmago. Forma se od prvega dne, ko smo se zbrali v Medvodah, stopnjuje. Kaja in Tamara sta danes opravili odličen trening na osrednjem igrišču. Dobro čutita žogo. Obe sta dovolj izkušeni, da bosta dali vse od sebe, prepričan sem, da se bosta borili do konca.

Kimberly Birrel je trenutno najvišje uvrščena igralka v avstralski ekipi. Foto: Guliverimage

Avstralke so osredotočene na svojo nalogo

Avstralska reprezentanca ima veliko več izkušenj na tem tekmovanju, saj so se na zadnjih treh izvedbah tega tekmovanja uvrstile vsaj v polfinale. Leta 2019 so v finalu klonile proti Franciji, lani pa so morale v finalu premoč priznati Švici.

"Morda se sliši čudno, ampak vse se zdi normalno, saj smo k vsemu pristopili kot vedno. Zelo dobro smo načrtovali treninge. Ni veliko časa, da bi preveč razmišljali. Resnično smo osredotočeni," je pred dvobojem za uradno spletno stran povedala Alicia Molik, kapetanka Avstralije.

Na koga lahko računata kapetana?

Slovensko reprezentanco zastopajo Tamara Zidanšek, ki je ta teden 98. igralka na svetovni lestvici, Kaja Juvan (102.), Veronika Erjavec (199.), Nina Potočnik (529.) in Ela Nala Milić (1.035.), ki je najmlajša igralka na tem turnirju.

Pri Avstralkah je prvi lopar Kimberly Birrell, ki zaseda stoto mesto na lestvici WTA. Storm Hunter kot druga Avstralka je 155., v ekipi pa so še Daria Saville (203.), Ellen Perez (455.) in Ajla Tomljanovic, ki se vrača po poškodbi kolena in je trenutno šele 593. igralka na svetu.

V petek še proti Kazahstanu

Slovenija bo v petek igrala s Kazahstanom, za katerega nastopa najvišje uvrščena igralka na finalu BJK Elena Ribakina, četrta na svetu.

V skupini A igrajo Švica, Češka, ZDA, v C so Španija, Kanada in Poljska, v skupini D pa Francija, Italija in Nemčija.

Pravila za napredovanje v polfinale V polfinale se uvrsti najboljša ekipa iz vsake skupine. Torej tista, ki izbere največ točk. Če imata dve državi v skupini enako število točk, potem odloča izid medsebojnega dvoboja. Če so vse tri države izenačene, potem za napredovanje odloča naslednji vrstni red: (a) če katerakoli ekipa ni igrala z drugima ekipama v svoji skupini je izločena;

(b) najvišji odstotek dobljenih tekem;

(c) najvišji odstotek osvojenih nizov;

(d) najvišji odstotek dobljenih iger

(e) Uvrstitev ekipe na lestvici pokala Billie Jean King na ponedeljek v tednu, ko se igra zaključni turnir.

Preberite še: