OP Avstralije: Kaj takšnega!? Posredovali celo varnostniki. #video

Two @SabalenkaA fans nearly come to blows over a headband 🤜🤛😂 #AusOpen pic.twitter.com/3zaezpAiEa — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 16, 2019

V drugem krogu OP Avstralije sta se v drugem krogu pomerili Aryna Sabalenka in Katie Boulter. Zmage se je na koncu po dveh nizih veselila Sabalenka. Belorusinja, ta je postavljena kot 11. nosilka turnirja, je po končanem dvoboju med gledalce vrgla trak za na glavo, ki ga je nosila med dvobojem.

Zanj sta se potegovali dve nekoliko starejši navijačici, ki sta na ta račun dobili svojih pet minut slave. Obe sta namreč hkrati prijeli za trak in nikakor se nista mogli zmeniti, katera ga bo imela. Zanj sta se borili toliko časa, da so morali posredovati celo varnostniki. Ti so pozneje umirili strasti razgretih navijačic. Zasegli so jima trak, ju pospremili z igrišča in kot kaže, sta na koncu obe ostali praznih rok.

Foto: Gulliver/Getty Images

Šele 20-letna beloruska igralka sploh ni vedela, kakšen "incident" je po ne sreči sprožila. Aryna Sabalenka je z uvrstitvijo v tretji krog dosegla svoj največji uspeh v Melbournu in se bo v naslednjem dvoboju pomerila z Američanko Amando Anisimovovo.