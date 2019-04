Kakšen teniški preobrat Britanke, a pred 36 leti je bil še večji #video

Na turnirju serije ITF v Sunderlandu je bil v torek izjemno nenavaden dvoboj. V prvem krogu turnirja sta se med seboj udarili Tara Moore in Francozinja Jessika Ponchet. Tara Moore je bila tik pred sramotnim porazom, saj je bila Jessika Ponchet le točko oddaljena, da bi 26-letni Britanki dvakrat zavezala kravato (6:0, 6:0), a se je na veliko presenečenje zgodil preobrat.

Never give up, never give in!



One point away from being beaten 0-6 0-6, @TaraMoore92 produced the comeback of all comebacks at @the_LTA GB Pro-Series Sunderland Ladies $25K Event on the #ITFWorldTennisTour



🎥 @Sportradar pic.twitter.com/DYsEMy41do — ITF (@ITF_Tennis) April 10, 2019

Ponchetova je imela vodstvo 6:0, 5:0 in 30:40 na servisno igro svoje nasprotnice. Pri tem rezultatu je pri "smashu" Tara celo zadela zgornji rob mreže, žogica pa je nato padla na črto. Drugi niz se je za tem končal po podaljšani igri 7:6 (7), v tretjem, odločilnem nizu pa je Britanka zmagala s 6:3 in prikazala eno najboljših vrnitev v zgodovini tenisa.

Foto: Gulliver/Getty Images

Tara Moore, ki je zdaj na lestvici WTA na 479. mestu, je čez noč postala teniška senzacija, a je ob tej nenavadni zmagi ostala skromna. "Žal mi je za Jess, saj gre za odlično igralko, prav tako pa sem jaz igrala odličen tenis. Verjetno je zelo razočarana, ko je izgubila po takšnem vodstvu. To je tenis in moramo iti naprej. Še nikoli nisem bila v položaju, da sem imela tako visoko vodstvo in potem izgubila. Tudi to se dogaja. Na tem dvoboju moram graditi naprej," je po tem dvoboju povedala Tara Moore, ki jo v petek čaka četrtfinalni dvoboj.

Confirmation of the greatest comeback in tennis history was Barbie Bramblett over Ann Hulbert at 1983 US Open qualifying, fighting from 0-6, 0-5, 0-40 down, two points more a comeback than Brit Tara Moore who fought back from 0-6, 0-5, 30-40. Thanks @TennisMyLife68 for sharing! pic.twitter.com/DDx7FPOdAn — Randy Walker (@TennisPublisher) April 11, 2019

Barbie Bramblett je leta 1983 uspelo še nekaj več

Kmalu zatem se je na Twitterju pojavil zapis iz leta 1983, ko sta v kvalifikacijah za OP ZDA igrali Američanki Barbie Bramblett in Ann Hulbert. Prvi je pred 36 leti uspel še večji preobrat. Zdaj 54-letna Barbie Bramblett je zaostajala 6:0, 5:0 in 0:40 in bolj kot ne je bilo jasno, da bi morala leto dni mlajša Ann Hulbert slaviti. Ta je morala na veliko presenečenje nasprotnici priznati poraz. Dvoboj se je na koncu končal 0:6, 7:5 in 6:3.