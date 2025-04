Prava klima na prodajnih mestih

Na Petrolovih prodajnih mestih je vsaka podrobnost skrbno premišljena – ne le ponudba goriva, kave in prigrizkov, ampak tudi pravilna temperatura in kakovost zraka, ki ga obiskovalci dihajo. Svež in čist zrak pomembno prispeva k dobremu počutju strank ter udobju zaposlenih, zato Petrol temu področju posveča posebno pozornost. Skrb za brezhibno delovanje prezračevalnih in klimatskih naprav na svojih prodajnih mestih so zaupali podjetju Astech , ki je specializirano za servis klimatsko-prezračevalnih sistemov.

Zanesljiv partner za kakovost zraka

Petrol izbira partnerje, ki znajo hitro in strokovno ukrepati, ko je to najbolj potrebno. Podjetje Astech za Petrol izvaja redne letne vzdrževalne posege na klimatsko-prezračevalnih sistemih in napravah. Astech izvaja posege na Petrolovih prodajnih mestih po celotni državi.

"Začetki našega sodelovanja so bili izjemno pozitivni. Astech se je izkazal z izredno odzivnostjo, kar je bilo v tistem času ključno. Vedno so hitro ukrepali in ponujali rešitve, kar je pri nas zelo cenjeno," pojasnjujejo v Petrolu. Prav zato so se pri energetski družbi Petrol odločili za dolgoročno sodelovanje z Astechom, ki temelji na zaupanju in stabilnosti.

Foto: GO4Digit Gal Pavel Pazlar / Astech d.o.o.

Redno vzdrževanje klimatskih naprav za čistejši zrak in večje udobje

V Petrolu se dobro zavedajo, da kakovosten zrak ni samoumeven, temveč rezultat rednega in strokovnega vzdrževanja. Zamašeni filtri ali nestrokovno vzdrževane naprave vplivajo na energetsko učinkovitost sistema, lahko povzročajo neprijetne vonjave, pojav plesni ali celo okvare in nedelovanje sistema.

Redno strokovno vzdrževanje prezračevalnih sistemov preprečuje težave in zagotavlja neprekinjeno, učinkovito in varno delovanje. Petrol vodi ažurno evidenco o vseh servisnih posegih na svojih napravah, za kar uporablja Astechov internetni portal evidence.astech.si.

Foto: GO4Digit Gal Pavel Pazlar / Astech d.o.o.

Energetsko učinkovito vzdrževanje klimatskih naprav

Pravilno vzdrževanje klimatsko-prezračevalnih sistemov zmanjšuje porabo energije, podaljšuje življenjsko dobo naprav in znižuje stroške. Transparentnost in dosledno spremljanje emisij pa dokazujeta Petrolovo zavezanost odgovornemu ravnanju tako do okolja kot do svojih strank.

Ob naslednjem obisku na Petrolovem prodajnem mestu boste morda še posebej opazili svežino in prijeten ambient – to pa ni naključje, ampak rezultat skrbno načrtovanega dela, v katerem ima pomembno vlogo tudi podjetje Astech.

Foto: GO4Digit Gal Pavel Pazlar / Astech d.o.o.

