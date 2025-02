Začelo se je lani marca

Trenutno najboljši igralec sveta je bil lani marca dvakrat pozitiven na dopinškem testu, potem ko so mu v krvi našli anabolični steroid Clostebol. Sinner je bil zaradi tega začasno supsendiran. Njegovi odvetniki so ga za tem uspešno zagovarjali, tako da je avgusta Mednarodna agencija za teniško integriteto (ITIA) Sinnerja oprostila kakršnekoli kršitve. Verjeli so, da je snov v njegovo telo prišla z masažo njegovega fizioterapevta, ki je za svojo rano na prstu uporabljal mazilo, ki vsebuje Clostebol. WADA (Svetovna protidopinška agencija) se je pritožila na odločitev in zahtevala prepoved igranja od enega do dveh let.

Foto: Guliverimage

Ni ga bilo lahko prepričati

Nova obravnava je bila predvidena za april, vendar sta obe strani dosegli dogovor, da Sinner ne bo smel igrati tri mesece. Mnogi menijo, da je Sinner dobil zelo dobro ponudbo, medtem ko se sam s tem ni najbolj strinjal. Njegov odvetnik Jamie Singer je v obsežnem intervjuju za BBC povedal, da trikratnega zmagovalca za grand slam ni bilo enostavno prepričati, da sprejme ponudbo.

"Rekel sem mu: 'Poglej, morda bi se morali poravnati za tri mesece.' On pa mi je dejal: 'Zakaj bi to naredili, če je prvo neodvisno sodišče ugotovilo, da nisem dobil prepovedi? Zakaj bi zdaj sprejel tri mesece?' Po mojem mnenju so bili tri meseci dobra ponudba."

Jannik Sinner bo lahko prvič zaigral na turnirju v Rimu, ki je na spored v začetku maja. Foto: Guliverimage

Ob tem je treba povedati, da Sinnerju tudi datumsko ustreza prepoved, saj ne bo izpustil nobenega turnirja za grand slam. Na igrišče se bo lahko vrnil tik pred začetkom svojega domačega turnirja serije masters v Rimu, nato pa bo lahko igral na OP Francije, turnirju za grand slam.

"Ne moremo spregledati dejstva, da ne moremo izbirati, kdaj se te stvari zgodijo. Glede na to, da je Wada dala ponudbo in da prihodnje tri mesece ni turnirjev za grand slam, se mi je zdela njihova ponudba še toliko boljša."

Veliko kritik, a se Sinnerja ne dotaknejo

Ta zgodba je v javnosti zelo odmevala in ni bilo malo tistih, ki so bili zelo kritični. Že od samega začetka je najglasnejši Nick Kyrgios, med drugim sta se oglasila Stan Wawrinka in Marion Bartoli, medtem ko je Novak Đoković dejal, da je postalo jasno, da sistem ne deluje dobro.

A odvetnik pravi, da je v tem pogledu njegova stranka (Jannik Sinner op. p.) ostaja neomajen, saj ve, da ni naredil popolnoma nič narobe in da je cel proces potekal po pravilih. "Zato mislim, da nima nobenih težav." Prav tako se 23-letni teniški igralec izogiba družbenim omrežjem, kjer veliko ljudi deli svoja mnenja, ne da bi imeli prave informacije.

Protidopinška agencija je sporočila, da so od leta 2021 dosegli 67 sporazumov. Foto: Vid Ponikvar

Že 67 tovrstnih sporazumov

Nenazadnje so bili mnogi presenečeni, da je Wada sploh ponudila poravnavo, a je protidopinška agencija jasno povedala, da so od leta 2021 dosegli 67 sporazumov. Ross Wenzel iz Wade pa je ob tem še enkrat poudaril, da Jannik Sinner tega ni namerno naredil. "To je bil primer, ki je bil od dopinga oddaljen svetlobna leta. Analize, ki smo jih prejeli, so pokazale, da to ne more biti primer namernega dopinga," je povedal za BBC Sport povedal Wenzel.

Preberite še: