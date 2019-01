Kaj lahko stori 17-letna Američanka? Šarapova proti mladi Avstralki.

V Melbournu nas v ženski konkurenci čakajo zanimivi dvoboji. Zelo zanimiv dvoboj se obeta med prerojeno Marijo Šarapovo in domačinko Ashleigh Barty. Zelo zanimivo bo spremljati tudi šele 17-letno Amando Anisimovo. V ženskih dvojicah bosta igrali Andreja Klepač in Katarina Srebotnik.

Prvi bosta v nedeljo na osrednje igrišče stopili osma nosilka Petra Kvitova in šele 17-letna Amanda Anisimova, ki sploh prvič igra na avstralskem turnirju. Kar je morda še bolj zanimivo, je to, da ima mlada Američanka proti Kvitovi boljši medsebojni izkupiček. Igrali sta lani v Indian Wellsu, ko je po dveh nizih zmagala Anisimova.

Marija Šarapova po dolgem času spet kaže vrhunske teniške predstave. To je dokazala, potem ko je v tretjem krogu premagala lansko zmagovalko OP Avstralije Caroline Wozniacki iz Danske. V četrtem krogu bo njena nasprotnica Ashleigh Barty, 22-letna Avstralka, ki bo imela na tribunah veliko podporo.

Za uvrstitev v četrti krog se bosta borili še Andreja Klepač in Katarina Srebotnik. Klepačava bo v paru z Mario Jose Martinez Sanchez igrala proti Američankama Kaitlyn Christian in Asia Muhammad. Katarino Srebotnik in njeno soigralko Raquel Atawa čaka dvojica Irina Bara in Monica Niculescu iz Romunije.