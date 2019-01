V živo: Nadal si je privoščil Čeha, Čilić znova proti Špancu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedmi dan OP Avstralije bo znova na delu Roger Federer. Tokrat mu bo nasproti stal igralec mlade generacije, Grk Stefanos Cicipas. Rafael Nadal je navdušil proti Tomašu Berdychu. V uvodnih dveh nizih mu je prepustil le eno igro. V četrtfinale se je uvrstil tudi mladi Američan Frances Tiafoe. Pravkar sta na delu Hrvat Marin Čilić in Španec Roberto Bautista Agut.

Roger Federer je svoje zadnje rezultate na OP Avstralije opisal kot pravljične. Letos pa v Melbournu svojo pravljico doživlja Stefanos Cicipas, 20-letni grški igralec. To bo za Federerja in Cicipasa prvi medsebojni obračun. Igralca bosta na osrednjem igrišču igrala kot predzadnji par in Švicar lahko pričakuje zelo glasne tribune, saj ima mladi Grk v Avstraliji veliko navijačev.

Drugi nosilec turnirja Rafael Nadal je navdušil s predstavo proti Tomašu Berdychu. Izkušeni Čeh, ki je na OP Avstralije že dvakrat igral v polfinalu, je bil nemočen. V uvodnih dveh nizih je osvojil le eno igro, nato pa si je Španec priigral vozovnico za četrtfinale z zmago v podaljšani igri tretjega niza, ki jo je dobil s 7:4.

Marin Čilić je imel v tretjem krogu izjemno težek dvoboj, potem ko je za zmago nad Fernandom Verdascom potreboval pet nizov. Tokrat je njegov nasprotnik Španec Roberto Bautista Agut, trenutno 23. igralec sveta.