Mlada Avstralka izločila Marijo Šarapovo

Mlada avstralska teniška igralka Ashleigh Barty je navdušila domače ljubitelje tenisa in v dvoboju osmine finala odprtega prvenstva Avstralije v treh nizih izločila nekdanjo št. 1 na svetu Marijo Šarapovo. Čehinja Petra Kvitova je 17-letno Amandi Anisimovi prepustila le tri igre. V ženskih dvojicah bosta igrali Andreja Klepač in Katarina Srebotnik.

V nedeljo sta kot prvi na osrednje igrišče stopili osma nosilka Petra Kvitova in šele 17-letna Amanda Anisimova, ki sploh prvič igra na avstralskem turnirju. Čehinja se je maščevala mladi Američanki za lanskoletni poraz v Indian Wellsu. Tokrat je bila prepričljivo boljša in se zlahka uvrstila med najboljših osem.

Za navdušenje med domačimi ljubitelji tenisa je poskrbela Ashleigh Barty. 22-letna Avstralka je v treh nizih odpravila nekdanjo prvo igralko sveta Marijo Šarapovo, ki je pred tem v tretjem krogu premagala lansko zmagovalko OP Avstralije Caroline Wozniacki.

Za uvrstitev v četrti krog se bosta borili še Andreja Klepač in Katarina Srebotnik. Klepačava bo v paru z Mario Jose Martinez Sanchez igrala proti Američankama Kaitlyn Christian in Asia Muhammad. Katarino Srebotnik in njeno soigralko Raquel Atawa čaka dvojica Irina Bara in Monica Niculescu iz Romunije.