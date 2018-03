Jelena Ostapenko končala sanje Američanke

Teniški globus, 30. marec

Zmagovalka Odprtega prvenstva ZDA je po treh nizih s 3:6, 6:2 in 6:1 premagala Azarenko, in sicer le 14 dni za tem, ko jo je izločila tudi v Indian Wellsu. Trinajsta nosilka se bo v finalu pomerila s peto igralko sveta Ostapenkovo, potem ko je zmagovalka OP Francije v polfinalu gladko s 7:6 (1) in 6:3 izločila Collinsovo, ki je v četrtfinalu pripravila veliko presenečenje in izločila rojakinjo Venus Williams.

Stephensova je do zdaj dobila vseh pet finalov, v katerih je nastopila. Pred šestim v karieri je dejala: "Tu se počutim kot doma. Ko sem bila mlajša, sem tu velikokrat trenirala. Veseli me, da me lahko pride spodbujat veliko prijateljev in družina. Zelo so glasni."

Ostapenkova je bila vesela, da si je priigrala finale. "Vesela sem, da sem se uvrstila v finale. Vem, da je Danielle odlično igrala, ne nazadnje je izločila Venus. Vedela sem, da moram vztrajati pri svoji igri in ostati mirna, kar se mi je obrestovalo," je po polfinalni zmagi dejala Latvijka.

Foto: Getty Images

V moškem delu sta si polfinale priigrala Španec Pablo Carreno, ki je izločil šestega nosilca, Južnoafričana Kevina Andersona, s 6:4, 5:7, 7:6 (6), in Nemec Alexander Zverev. Četrti nosilec je končal pohod obetavnega Hrvata Borne Čorića in zmagal dvakrat s po 6:4.

Miami:

- ženske, polfinale:

Sloane Stephens (ZDA, 13) - Viktorija Azarenka (Blr) 3:6, 6:2, 6:1;

Jelena Ostapenko (Lat, 6) - Danielle Collins (ZDA) 7:6 (1), 6:3.

Miami:

moški, četrtfinale

Pablo Carreno (Špa, 16) - Kevin Anderson (JAR, 6) 6:4, 5:7, 7:6 (6);

Alexander Zverev (Nem, 4) - Borna Čorić (Hrv, 29) 6:4, 6:4;