Ima Rus proti Đokoviću sploh kakšne možnosti?

Deseti dan OP Avstralije bosta v moški konkurenci na sporedu še zadnja dva četrtfinalna dvoboja. Prva bosta igrala Američana Ben Shelton in Paul Tommy, za njima bosta na osrednje igrišče stopila še Andrej Rubljov in Novak Đoković.

Statistika Novaka Đokovića na OP Avstralije je izjemna, saj je na tem zmagal že devetkrat. Zelo dobro mu kaže tudi letos, potem ko se je kljub težavam s poškodovano nogo prebil do četrtfinala. Poškodba naj bi bila zdaj preteklost. Njegov nasprotnik bo Rus Andrej Rubljov, ki se je do zdaj v Melbournu najdlje prebil do četrtfinala.

Igralca sta do zdaj odigrala tri dvoboje, v zmagah z 2:1 vodi srbski teniški zvezdnik. Kako bo tokrat?

"Edina možnost je, da igram svoj najboljši tenis in da se borim za vsako žogico. Vem, da je Novak igralec, ki ga je zelo težko premagati. Še posebej na turnirjih za grand slam. Je eden najboljših vseh časov," je pred dvobojem povedal Rubljov.

Drugi četrtfinali par bo povsem ameriški, loparja bosta prekrižala Ben Shelton in Paul Tommy. Shelton, ki je eno največjih presenečenj turnirja, igra šele na svojem prvem turnirju v tujini, pred tem je igral le na turnirjih v ZDA. Paul Tommy četrtič igra v glavnem delu OP Avstralije in se je do zdaj najdlje prebil do 3. kroga. Igralca se do zdaj še nista pomerila.

OP Avstralije

Četrtfinale Ben Shelton (ZDA) - Paul Tommy (ZDA) Andrej Rubljov (Rus, 5) - Novak Đoković (Srb, 4)

