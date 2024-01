Izjemna vrnitev mlade Britanke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ženskem delu OP Avstralije sta prvi na osrednje igrišče stopili Iga Swiatek in Sofia Kenin. Dvoboj je pričakovano dobila prva, a je imela prva igralka sveta kar nekaj dela. Prav tako so ljubitelji tenisa z zanimanjem spremljali Emmo Raducanu, ki se po dolgem času počasi vrača na igrišča. In kot kaže, več kot uspešno.