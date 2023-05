Francozu prvotno kazen, ki je bila višja od njegovega zaslužka

Kazen si je Francoz Hugo Gaston, ki je na novi lestvici ATP na 108. mestu, do nedavnega pa je bil 58. igralec sveta, prislužil z dejanjem na nedavnem turnirju serije masters 1000 v Madridu. Takrat je med dvobojem s Hrvatom Borno Ćorićem pred serviranjem namerno spustil žogico na tla, da bi s tem sodnika prisilil v ponovitev točke, ki bi jo sicer izgubil, so pri ATP pojasnili ozadje kazni.

Gaston really did that?? 😅😅😅



🎥: @borna_coric IG pic.twitter.com/pfaxq0D1XQ